YPFB inicia descarga de diésel en Arica y moviliza 48 millones de litros hacia Bolivia

Economía
Redacción Central
Publicado el 24/07/2026 a las 10h18
ESCUCHA LA NOTICIA

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este viernes que, en pasadas horas, inició la descarga de diésel en la Terminal Marítima Sica Sica, en Arica (Chile), luego de lograrse el amarre del buque transportador, tras una ventana meteorológica favorable. Esta operación permitió comenzar a movilizar hacia Bolivia un volumen estratégico de alrededor de 48 millones de litros de combustible que permanecían en el puerto.

Según información institucional, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicó que el retraso previo en el inicio de la descarga se debió a un problema logístico originado por las condiciones de marea, que impidieron que el buque pudiera comenzar las operaciones.

La autoridad evitó fijar una fecha exacta para la normalización del suministro y señaló que el ingreso del combustible al mercado interno dependerá de que concluya la descarga y su posterior transporte hacia Bolivia.

YPFB destacó que este avance operativo se enmarca en una estrategia integral de importaciones diversificadas que garantiza el abastecimiento nacional de diésel, proyectado en 7.812.000 litros diarios para el mes de julio.

Al incorporar las importaciones desde el puerto de Arica (Chile) —100 cisternas equivalentes a 3.300.000 litros diarios— al programa desde Paraguay, Iquique, Mollendo (Perú), Argentina y Mejillones (Chile), el volumen total de ingreso alcanza los 10.005.000 litros por día.

Este excedente de 2.193.000 litros diarios está destinado al incremento de los saldos de almacenaje y al fortalecimiento de la autonomía energética nacional. Este superávit representa un colchón estratégico que permite no solo cubrir la necesidad interna sino también reforzar las reservas de seguridad del país.

Actualmente se dispone de alrededor de 48 millones de litros en proceso de descarga o listos en Arica. La estatal petrolera aclaró, sin embargo, que el país no depende de una única fuente de suministro. La diversificación a través de Paraguay, Argentina, Perú y otros puertos chilenos garantiza la continuidad de las entregas ante cualquier contingencia operativa o climática.

Fortalecimiento de la logística

Como parte de la estrategia integral para robustecer el abastecimiento nacional, YPFB implementará, a partir de fin de mes, dos nuevas modalidades logísticas de alto impacto estratégico:

Ingreso fluvial y férreo por Puerto Quijarro: Se gestionan activamente las operaciones para la llegada de convoyes de barcazas con capacidad de internación de 10.000.000 de litros cada uno. Esta operación multimodal permitirá trasladar el producto hasta Santa Cruz de la Sierra mediante vía ferroviaria, garantizando un flujo adicional continuo equivalente a 1.000.000 de litros diarios.

Importación por el Sistema Sur de Ductos: Se planificó el inicio de la importación directa de combustible a través de los ductos del sistema sur a partir de fin de mes. Esta infraestructura estratégica permitirá el ingreso de lotes de 6.000.000 de litros cada 10 días, lo que representa una inyección promedio adicional al mercado de 600.000 litros por día.

Con estas incorporaciones que entrarán en operación a fin de mes, incluso sin considerar el volumen procedente de Arica, el abastecimiento total alcanzará los 8.305.000 litros diarios, superando la demanda proyectada.

La implementación de estas alternativas estables permitirá mitigar eficazmente cualquier afectación en el suministro durante periodos en los que factores climáticos adversos (como las condiciones de marea registradas) pudieran impedir la descarga oportuna de buques en el puerto de Arica.

“Estas acciones demuestran el firme compromiso de YPFB y del Gobierno nacional con la seguridad energética y el desarrollo productivo del país. Al consolidar una matriz de abastecimiento diversificada, moderna y resiliente, Bolivia avanza hacia una mayor soberanía energética, asegurando la disponibilidad oportuna de diésel para el transporte, la producción agropecuaria, la industria y el bienestar de las familias bolivianas”, subrayó la estatal.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Estados Unidos impone aranceles de hasta 12,6 % a 60 naciones
2
Ministerio de Trabajo confirma el feriado departamental del 14 de agosto por Urkupiña
3
Ante ruptura de Paz con Doria Medina, bancadas buscan consenso para leyes
4
Magistratura indaga fallo que otorgó detención domiciliaria para el juez Hebert Zeballos
5
Fiscalía recupera cuatro valijas del caso maletas y rastrea pistas de las otras 27

Lo más compartido

1
Aumentan a 13 las víctimas fatales por temporales en Chile
2
Empresarios piden suspender por 180 días el incremento del gas natural
3
Ministro Zamora posesiona en una aeronave al nuevo gerente de BoA, Estanislao Finfera
4
Paz admite que hará cambios en su gabinete, pero no implica una crisis
5
Este jueves dan el último adiós a Yerko Guevara, un referente del periodismo

Más en Economía

24/07/2026
Ministro Zamora posesiona en una aeronave al nuevo gerente de BoA, Estanislao Finfera
El Gobierno nacional eligió a Estanislao Luis Finfera Brun como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), tras concluir el proceso de evaluación de...
Ver más
24/07/2026
Empresarios rechazan aumento del gas natural y solicitan una pausa de 180 días
El sector empresarial rechaza la aplicación del tipo de cambio de dólar de Bs 11 en la facturación del gas natural representa un incremento de 58,05% en el...
Ver más
El Gobierno nacional eligió a Estanislao Luis Finfera Brun como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), tras concluir el proceso de evaluación de postulantes que participaron en una...
Ver más
23/07/2026
En una aeronave, posesionan a Estanislao Finfera como nuevo gerente general de BoA
El barril de petróleo Brent alcanzó este jueves los 100 dólares ante la extensión del conflicto en Oriente Medio al mar Rojo, tras la reivindicación de ataques contra petroleros sauditas por parte de...
Ver más
23/07/2026
El barril de petróleo alcanzó $us 100 por la extensión de la guerra en Medio Oriente
Representantes empresariales, industriales e institucionales plantearon la suspensión transitoria, durante 180 días, del incremento reflejado en la facturación del gas natural para las categorías...
Ver más
23/07/2026
Empresarios piden suspender por 180 días el incremento del gas natural
El proceso de evaluación de los postulantes a la Gerencia General de Boliviana de Aviación (BoA) concluye, por lo que, en los próximos días, el presidente Rodrigo Paz dará a conocer el nombre de la...
Ver más
23/07/2026
Concluye la evaluación de postulantes para la Gerencia de BoA; Gobierno anunciará al nuevo gerente en los próximos días
En Portada
24/07/2026 Cochabamba
Ministerio de Trabajo confirma el feriado departamental del 14 de agosto por Urkupiña
El Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo declaro feriado departamental el 14 de agosto por la Festividad de la Virgen de Urkupiña...
vista
24/07/2026 Cochabamba
Magistratura indaga fallo que otorgó detención domiciliaria para el juez Hebert Zeballos
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció este viernes que se activará una investigación sobre el fallo que otorgó la detención...
vista
24/07/2026 Seguridad
Justicia dispone la detención preventiva del implicado en el tráfico de oro a Dubái
La Justicia dispuso este viernes la detención preventiva por 150 días del implicado en el presunto tráfico de 189,5 kilogramos de oro de Bolivia a Dubái por el...
vista
24/07/2026 País
Paz anuncia programas de vivienda, beneficios sociales y nueva infraestructura para la Policía Boliviana
En el marco de la conmemoración de los 200 años de servicio de la Policía Boliviana, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció este viernes que el...
vista
24/07/2026 Economía
Ministro Zamora posesiona en una aeronave al nuevo gerente de BoA, Estanislao Finfera
El Gobierno nacional eligió a Estanislao Luis Finfera Brun como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), tras concluir el proceso de evaluación de...
vista
24/07/2026 País
Lara exige a Paz remitir al Senado la lista de embajadores y critica a Cancillería
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, a través de un comunicado, exigió al presidente Rodrigo Paz remitir la lista de embajadores al Senado para su...
vista
Actualidad
El Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo declaro feriado departamental el 14 de agosto por...
Ver más
24/07/2026 Cochabamba
Ministerio de Trabajo confirma el feriado departamental del 14 de agosto por Urkupiña
En la audiencia de medidas cautelares por el caso del oro que pretendía ser exportado fuera del país de manera ilegal,...
Ver más
24/07/2026 Seguridad
Juez dispone que el oro incautado en Viru Viru sea derivado al BCB
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció este viernes que se activará una investigación...
Ver más
24/07/2026 Cochabamba
Magistratura indaga fallo que otorgó detención domiciliaria para el juez Hebert Zeballos
La Justicia dispuso este viernes la detención preventiva por 150 días del implicado en el presunto tráfico de 189,5...
Ver más
24/07/2026 Seguridad
Justicia dispone la detención preventiva del implicado en el tráfico de oro a Dubái
Deportes
Contra viento y marea finalmente se oficializó el desarrollo del certamen denominado Copa Bolivia, que se jugará a...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
La Copa Bolivia comienza el 19 de agosto bajo el control de la FBF
Bolívar ganó anoche a Gremio, de Brasil por 3-2 ayer en La Paz y dio el primer paso hacia los octavos de final de la...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
Bolívar vence a Gremio en un partido dinámico por la Sudamericana
Los fondistas bolivianos Héctor Garibay y Gabriela Mamani representarán a Bolivia en el Campeonato Mundial de Ruta que...
Ver más
23/07/2026 Multideportivo
Bolivianos Garibay y Mamani competirán en el Mundial de Ruta de atletismo
Bolívar enfrentará al brasileño Gremio hoy en el partido de ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa...
Ver más
23/07/2026 Fútbol
Bolívar recibe a Gremio en busca de sacar ventaja en la Copa Sudamericana
Doble Click
Tras 16 días intensos de preparación, sesiones fotográficas, la entrega de títulos previos y viajes, las 29 aspirantes...
Ver más
24/07/2026 Espectáculos
Miss Bolivia. 29 aspirantes tras la corona
Unos 150 bailarines subirán al escenario del teatro Adela Zamudio para escenificar la “La Tribu Golden Awards” . El...
Ver más
23/07/2026 Cultura
La danza urbana llega con La Tribu Golden Awards
La cantante cochabambina Micalea Lima obtuvo el pase a la decimocuarta edición del Festival Internacional de la Canción...
Ver más
22/07/2026 Cultura
Desafío. Micaela Lima cantará Mesa viva en el Festival de Punta del Este
El grupo Wayra JapónAndes celebra su décimo aniversario en Cochabamba con un concierto que se celebrará este jueves 23...
Ver más
21/07/2026 Música
Dos mundos un corazón: Wayra JapónAndes celebra 10 años