YPFB inicia descarga de diésel en Arica y moviliza 48 millones de litros hacia Bolivia

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este viernes que, en pasadas horas, inició la descarga de diésel en la Terminal Marítima Sica Sica, en Arica (Chile), luego de lograrse el amarre del buque transportador, tras una ventana meteorológica favorable. Esta operación permitió comenzar a movilizar hacia Bolivia un volumen estratégico de alrededor de 48 millones de litros de combustible que permanecían en el puerto.

Según información institucional, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicó que el retraso previo en el inicio de la descarga se debió a un problema logístico originado por las condiciones de marea, que impidieron que el buque pudiera comenzar las operaciones.

La autoridad evitó fijar una fecha exacta para la normalización del suministro y señaló que el ingreso del combustible al mercado interno dependerá de que concluya la descarga y su posterior transporte hacia Bolivia.

YPFB destacó que este avance operativo se enmarca en una estrategia integral de importaciones diversificadas que garantiza el abastecimiento nacional de diésel, proyectado en 7.812.000 litros diarios para el mes de julio.

Al incorporar las importaciones desde el puerto de Arica (Chile) —100 cisternas equivalentes a 3.300.000 litros diarios— al programa desde Paraguay, Iquique, Mollendo (Perú), Argentina y Mejillones (Chile), el volumen total de ingreso alcanza los 10.005.000 litros por día.

Este excedente de 2.193.000 litros diarios está destinado al incremento de los saldos de almacenaje y al fortalecimiento de la autonomía energética nacional. Este superávit representa un colchón estratégico que permite no solo cubrir la necesidad interna sino también reforzar las reservas de seguridad del país.

Actualmente se dispone de alrededor de 48 millones de litros en proceso de descarga o listos en Arica. La estatal petrolera aclaró, sin embargo, que el país no depende de una única fuente de suministro. La diversificación a través de Paraguay, Argentina, Perú y otros puertos chilenos garantiza la continuidad de las entregas ante cualquier contingencia operativa o climática.

Fortalecimiento de la logística

Como parte de la estrategia integral para robustecer el abastecimiento nacional, YPFB implementará, a partir de fin de mes, dos nuevas modalidades logísticas de alto impacto estratégico:

Ingreso fluvial y férreo por Puerto Quijarro: Se gestionan activamente las operaciones para la llegada de convoyes de barcazas con capacidad de internación de 10.000.000 de litros cada uno. Esta operación multimodal permitirá trasladar el producto hasta Santa Cruz de la Sierra mediante vía ferroviaria, garantizando un flujo adicional continuo equivalente a 1.000.000 de litros diarios.

Importación por el Sistema Sur de Ductos: Se planificó el inicio de la importación directa de combustible a través de los ductos del sistema sur a partir de fin de mes. Esta infraestructura estratégica permitirá el ingreso de lotes de 6.000.000 de litros cada 10 días, lo que representa una inyección promedio adicional al mercado de 600.000 litros por día.

Con estas incorporaciones que entrarán en operación a fin de mes, incluso sin considerar el volumen procedente de Arica, el abastecimiento total alcanzará los 8.305.000 litros diarios, superando la demanda proyectada.

La implementación de estas alternativas estables permitirá mitigar eficazmente cualquier afectación en el suministro durante periodos en los que factores climáticos adversos (como las condiciones de marea registradas) pudieran impedir la descarga oportuna de buques en el puerto de Arica.

“Estas acciones demuestran el firme compromiso de YPFB y del Gobierno nacional con la seguridad energética y el desarrollo productivo del país. Al consolidar una matriz de abastecimiento diversificada, moderna y resiliente, Bolivia avanza hacia una mayor soberanía energética, asegurando la disponibilidad oportuna de diésel para el transporte, la producción agropecuaria, la industria y el bienestar de las familias bolivianas”, subrayó la estatal.