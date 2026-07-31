Cotización oficial del dólar baja a Bs 12,13 para el inicio de agosto

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó en Bs 12,13 el tipo de cambio oficial del dólar estadounidense para el inicio de agosto, dos centavos por debajo de la cotización de Bs 12,15 registrada este viernes.







De acuerdo con el reporte del ente emisor, la nueva cotización entrará en vigencia desde las 00.00 de este sábado 1 de agosto y se mantendrá invariable durante el sábado, domingo y hasta el lunes 3 de agosto.

El nuevo valor representa una reducción respecto al Tipo de Cambio Oficial (TCO) vigente este viernes, cuando la divisa estadounidense se cotizó en Bs 12,15.







El jueves, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que el Gobierno prevé que el precio del dólar se estabilice en un rango de entre Bs 9,70 y Bs 10,20, en el marco del esquema de tipo de cambio flexible vigente desde el 29 de junio.







«En Bolivia llevamos ya cuatro semanas con el régimen flotante. Hemos tenido una variación que está dentro de lo esperado. En otras economías, cuando se cambia el régimen cambiario, las variaciones suelen ser mucho más grandes al inicio. En nuestro caso, ha sido paulatino y controlado», afirmó la autoridad, en contacto con los medios.