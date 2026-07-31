Dólar flexible, quitar la subvención, entre otros: Las condiciones que puso el FMI para Bolivia

Economía
URGENTEBO
Publicado el 31/07/2026 a las 11h12
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El economista Ramiro Cavero explicó que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están condicionados al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y estructurales, y sostuvo que Bolivia deberá demostrar avances en esas áreas para acceder y mantener los desembolsos del crédito.

Cavero explicó que la principal condición del organismo es la reducción del déficit fiscal a un nivel sostenible. "Nueve por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), que son más o menos cuatro mil setecientos millones de dólares, es algo insostenible. Bajarlo a un tres por ciento del producto, que son más o menos mil quinientos millones, eso sí es sostenible", dijo el analista en entrevista con Urgente.bo.

Asimismo, añadió que, si bien el tiempo en el que se logre la meta es discutible, la meta final es ineludible.

El economista señaló que otro requisito fundamental es corregir el desequilibrio externo para que el país vuelva a generar más divisas de las que salen. En ese sentido, afirmó que Bolivia necesita impulsar la exportación y atraer inversión extranjera.

De igual forma, entre las medidas que formarían parte del acuerdo, Cavero señaló que son dejar de financiar al Tesoro con recursos del Banco Central, modificar normas para atraer inversiones internacionales y fortalecer el sistema financiero.

¿Qué condiciones ya ha tenido que cumplir el Gobierno?

El economista indicó que una de las tareas fundamentales para que Bolivia acceda al crédito fue levantar parcialmente la subvención a los combustibles.

La segunda condición clave fue establecer un régimen cambiario flexible. "Que ya no tengas un tipo de cambio oficial al 7 (bolivianos) y un paralelo que esté en 10. Que eso se trate de unificar, creo que ha sido una segunda tarea importante", dijo Cavero.

Asimismo, la reducción del déficit fiscal, del 10.5% al 9.2%, fue una de las acciones propuestas por el convenio. Además, contempla que la Gestora deje de prestar al sector privado.

El economista prevé que también llegue una nueva ley para para mejorar todo el sistema financiero de Bolivia. "Seguramente vienen las leyes de hidrocarburos, de minería, etcétera, para atraer a la inversión internacional y que haya más exportaciones", explicó.

Además, el economista indicó que el acuerdo técnico alcanzado con el FMI todavía contempla compromisos pendientes antes de su aprobación definitiva y afirmó que espera que el Gobierno transparente el convenio completo.

¿Qué pasa si se incumplen alguna de las condiciones?

Cavero indicó que si existiera algún incumplimiento de las condiciones tienen que ser justificadas. Si la falta fuera pequeña, el país seguiría recibiendo los desembolsos; sin embargo, en un caso extremo se podría romper el acuerdo.

"Entonces esperemos que eso no ocurra y que el gobierno realmente cumpla lo que se ha comprometido en ese programa. Eso es fundamental", aseveró el economista.

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