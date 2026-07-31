Medinaceli irá ante el juez este viernes por la gasolina ‘basura’

La audiencia cautelar del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli fue reprogramada para este viernes 31 de julio presuntamente porque el juez que conocía la causa se excuso de llevar el proceso y se espera que hoy a las 10:00 se instale la sesión que definirá su situación jurídica. La Fiscalía ha solicitado su detención preventiva en el penal de San Pedro.

La esposa de la exautoridad, Amalia de Medinaceli, indicó de manera preliminar que el juez se excusó de llevar la audiencia.

“No tengo información oficial de nada. Estoy esperando que los abogados me informen. Creo que han tenido un problema porque se han excusado por alguna cosa”, indicó la esposa de Medinaceli y agregó que la exautoridad está “tranquila”.

El pasado martes se ejecutó la orden de captura del exministro de Rodrigo Paz por una denuncia de la diputada Lissa Claros (Libre), interpuesta en febrero por la comercialización de la denominada “gasolina basura”.

El lunes el diputado Carlos Alarcón señaló que la comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investigó el caso atribuyó al exministro Medinaceli, haber dispuesto la distribución de combustible sin el respectivo control de calidad durante el actual Gobierno.

En su declaración informativa, Mauricio Medinaceli, negó haber tenido competencia sobre las decisiones operativas relacionadas con la importación, análisis, tratamiento y comercialización del combustible.

La exautoridad afirmó que esas tareas correspondían a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.