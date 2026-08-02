Bolivia acumula un superávit comercial de $us 1.669 millones en el primer semestre de 2026

Economía
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Publicado el 02/08/2026 a las 12h34
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Bolivia registró un superávit comercial acumulado de 1.669 millones de dólares entre enero y junio de 2026, de acuerdo con el más reciente informe de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE). El saldo positivo se mantuvo pese a los bloqueos y conflictos sociales que afectaron la actividad económica durante mayo y junio.

Según el reporte, entre enero y junio las exportaciones del país alcanzaron 6.407,5 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 4.738,5 millones, lo que permitió mantener una balanza comercial favorable.

Solo en junio, Bolivia obtuvo un superávit comercial de 184,7 millones de dólares. En ese mes, las exportaciones llegaron a 806,5 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron 621,8 millones. Sin embargo, el INE señaló que las ventas al exterior disminuyeron un 1,7% respecto a mayo, debido a las dificultades logísticas ocasionadas por los bloqueos registrados en el país.

Pese a ese contexto, el informe destaca que el comercio exterior boliviano mantuvo un desempeño positivo durante el primer semestre del año, consolidando una tendencia favorable en la balanza comercial.

 

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