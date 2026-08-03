Contratos inmobiliarios mantienen planes de pago este mes

En medio de la polémica por los efectos del tipo de cambio flexible en contratos de compra de bienes, el Gobierno anunció este lunes un primer acuerdo con el sector inmobiliario para mantener los planes de pago durante este mes, mientras se resuelve el tema.

Las autoridades reafirmaron la protección de la seguridad jurídica, sin embargo, alertaron que en el rubro habrían aparecido “piratas” que buscan aprovecharse de la situación.

Los anuncios fueron realizados en Santa Cruz, tras una reunión de dos ministros con la Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB).

“Hay un primer acuerdo que es que, durante este mes, se van a mantener los planes de pagos que se tenían previamente acordados con las empresas que forman parte de la Cámara, mientras nosotros trabajamos a partir del día lunes en una serie de mesas de trabajo técnico para facilitar la continuidad de los pagos y el cumplimiento de los contratos”, dijo el ministro de Economía, Gabriel Espinoza.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, ponderó la predisposición de “empresas serias” que presentan propuestas para solucionar este tema, pero aclaró que se han encontrado “demasiadas irregularidades”.

En ese marco, explicó que se busca un esquema donde no se meta “en la misma bolsa al sector inmobiliario con ‘piratas’, los cuales se metieron al sector para hacer las cosas mal, cabalmente para aprovecharse de la gente que con toda la ilusión venía comprando su terreno”.

El ministro Espinoza comentó también que se actuará en contra de las “cláusulas abusivas” que se encuentren en los contratos.

“Garantizamos el cumplimiento de la normativa vigente y, por lo tanto, la seguridad jurídica que implica ese contrato. Si los contratos tienen cláusulas abusivas cláusulas que no están dentro de la legalidad, que exceden los cobros permitidos, evidentemente ahí, tanto Defensa del Consumidor como cualquier organismo regulador va a actuar”, aseguró.

Justiniano complementó que los contratos son compromisos que se respetan, pero Defensa del Consumidor emite el certificado de que están libre de cláusulas abusivas. “Y eso es lo que se está realizando en absolutamente todos los casos”, dijo.