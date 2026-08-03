El dólar registra segunda baja consecutiva y se cotiza en Bs 12,08 este martes

Economía
ABI
Publicado el 03/08/2026 a las 22h52
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El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó en Bs 12,08 la cotización oficial del dólar estadounidense para este martes 4 de agosto, una baja de Bs 0,05 respecto al valor establecido para la jornada del lunes, según la agencia ABI.

La nueva cotización entra en vigencia desde las 00.00 horas de este martes en todo el territorio nacional, de acuerdo con el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por la entidad emisora.

El pasado viernes, el BCB estableció el dólar en Bs 12,13, valor que se mantuvo durante el fin de semana y la jornada del lunes. Con la actualización anunciada para este martes, la moneda estadounidense registra una segunda baja consecutiva desde la implementación de este mecanismo.

El ente emisor informó que la cotización oficial responde a las nuevas disposiciones del mercado cambiario nacional y forma parte del esquema de tipo de cambio flexible vigente en el país.

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