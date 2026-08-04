Avanza el mantenimiento en el tramo Locotal-Villa Tunari, el miércoles se retoma la transitabilidad

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) programó un corte de ruta por dos días para ejecutar un plan intensivo de conservación vial en el tramo Locotal-Villa Tunari, en Cochabamba. Los trabajos se ultiman para que desde este miércoles se retome la transitabilidad plena, según un reporte de la ABC.

De acuerdo con el reporte, este miércoles se reabrirá la ruta para la circulación normal entre Cochabamba y Santa Cruz.

Con esas labores preventivas y correctivas, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora reafirma su compromiso de mantener operativa la Red Vial Fundamental porque el presidente Rodrigo Paz trabaja para asegurar la integración estratégica entre el occidente y el oriente del país para dinamizar la economía nacional.

El gerente regional de la ABC Cochabamba, Manuel Torrico Arauco, detalló que los frentes de trabajo son de bacheo en frío y en caliente, reconformación de plataforma, reposición de empedrado y señalización para asegurar la circulación continua la estabilización de los puntos de mayor desgaste. «Estamos interviniendo una de las zonas más críticas e importantes de la carretera por sus características geológicas y por los efectos de las lluvias, reponiendo la plataforma para garantizar la transitabilidad», explicó.

Detalló que, estas tareas operativas cuentan con el soporte de 10 unidades de equipo pesado, entre volquetas, motoniveladoras y rodillos, sumadas al trabajo conjunto de seis microempresas del sector y un equipo de 20 técnicos especialistas y personal de la empresa de mantenimiento vial asignada al tramo.

Explicó también que, en el tramo Locotal-Villa Tunari presenta una elevada complejidad debido a su topografía montañosa, taludes inestables y constantes lluvias, factores que demandan un monitoreo técnico permanente por parte de la estatal caminera para resguardar el flujo del transporte de carga, productores y viajeros.