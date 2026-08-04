Exportación de gas cayó por debajo de los $us 500 millones en el primer semestre de 2026

La exportación de gas natural generó $us 498,1 millones entre enero y junio de 2026, lo que representa una caída de $us 73,6 millones respecto a los $us 571,7 millones registrados en igual periodo de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de Unitel.

La disminución también profundiza el descenso frente al primer semestre de 2024, cuando las ventas externas del energético alcanzaron los $us 881,3 millones y más aún con las cifras de 2023, cuando los ingresos superaron los $us 1.070 millones.

La reducción de los ingresos por exportación ocurre en un contexto de deterioro de la producción y de las reservas de gas del país, que viene siendo advertida por la administración de Rodrigo Paz y las regiones que reciben regalías.

El pasado mes de julio, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, anticipó que la nueva certificación de reservas mostrará un escenario “muy preocupante”, en momentos en que la estatal advierte dificultades para sostener el abastecimiento en los próximos años.

“Tenemos una evaluación ya de la nueva certificación de reservas, que se va a publicar en los siguientes días, donde podamos mostrar justamente la realidad en cuanto al nivel de reservas, que, prácticamente, es muy muy preocupante. Lo vamos a manifestar en los próximos días junto con el ministro de Hidrocarburos (Marcelo Blanco)”, sostuvo el ejecutivo.

Reservas

Sin embargo, a casi un mes del anuncio, aún no se conoce el estado de las reservas de gas del país de manera certificada por una instancia.

El anuncio se conoció después de que YPFB revelara, en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2025, que las reservas probadas de gas alcanzaron 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF), por debajo de los 4,5 TCF certificados para 2023 y muy lejos de los 8,95 TCF reportados a diciembre de 2018.

Declinación

En opinión de algunos especialistas del sector atribuyen este comportamiento a la declinación natural de los principales campos gasíferos, que limita la capacidad de producción administrada por YPFB.

Otra razón que afecta la producción es la reconfiguración del mercado regional, marcada por el fin de los envíos contractuales hacia Argentina, que alcanzó mayor autosuficiencia gracias al desarrollo de Vaca Muerta, y por una menor demanda estable desde Brasil.