Sube la carne de pollo a Bs 27 el kilo en los mercados de Cochabamba

Tras varias semanas con precios accesibles, el kilo de la carne de pollo subió ayer de manera considerable en mercados de la ciudad de Cochabamba, lo que provocó que disminuya el consumo de la población y las ventas se reduzcan en los puestos.



En mercados del centro de la ciudad y en los puestos de barrio el kilógramo de carne de pollo entero se comercializa entre los 27 y 28 bolivianos, mientras que días atrás este se podía encontrarse hasta en Bs 20. El pollo trozado tiene un precio mayor.



“El pollo está a 27 bolivianos el kilo, ha subido. El día sábado estamos vendiendo con 26, 25, hoy día está 27, 28 para vender”, manifestó una comerciante. Sin embargo, se aclaró que también hay para la venta un pollo un poco más grande el cual tiene un precio de Bs 23 el kilo.



El vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Iván Carreón, explicó a la prensa que el alza se debe a varios factores, entre ellos es una consecuencia del bloqueo de 50 días que soportó el país en mayo y junio.



Detalló que en condiciones normales, Cochabamba recibe un millón de pollos bebé, pero en los bloqueos bajó a 300 mil pollos bebé.



A ello se suman otros factores como el tipo de cambio del dólar y la falta de combustible, porque deben trasladar alimentos e insumos de otros departamentos, como Santa Cruz.



De acuerdo con el vicepresidente, las fiestas como la del Gran Poder en La Paz y Urkupiña en Cochabamba hacen que se genere un aumento de la demanda de pollo y se reduzca la oferta de las granjas.



Explicó que el precio del pollo será en adelante mayor a los Bs 20. Dijo que aún así es la carne más barata en el mercado.