Turismo espera que el feriado largo por fiestas patrias impulse su recuperación

El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, Luis Ampuero, informó ayer que se espera que el feriado largo por las fiestas patrias impulse la recuperación del sector, que fue golpeado por los más de 50 días de bloqueos entre mayo y junio.

“El feriado largo por fiestas patrias permitirá a las familias bolivianas viajar a diversos destinos del país, impulsando al sector tras el impacto de más de 50 días de bloqueos de carreteras”, según explicó.

El jueves 6 de agosto será feriado nacional y se extenderá hasta el viernes 7 de agosto, jornada declarada como día adicional de descanso en el marco del Decreto 5521.

El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Williams José Bascopé, explicó que la decisión tiene como principal objetivo reactivar la economía e incentivar el turismo interno, de acuerdo con el reporte de la red Unitel.

Respecto al proceso de recuperación del sector, el presidente de la Cámara Boliviana de Turismo señaló que el rubro busca retomar la normalidad gradualmente en múltiples ciudades y destinos potenciales del país.

“Toma semanas, meses recuperarse, paras unos más para otros menos”, dijo.

La Paz

El sector hotelero de La Paz alcanzó en julio una ocupación del 32,5%, por lo que observa una reactivación gradual tras los conflictos sociales registrados entre mayo y junio de este año.

“En julio, el año pasado teníamos un 40% de ocupación hotelera y este año hemos llegado a un 32,5%”, explicó este lunes el vicepresidente de la Cámara Departamental de Hotelería de La Paz, Omar Chuquimia, en contacto con Bolivia Tv.

Recordó que en agosto de 2025, el sector hotelero de La Paz registró una ocupación del 42%, por lo que se espera que en agosto de este año ese nivel porcentual se mantenga o incremente por el feriado largo.

El sector “poco a poco se está reactivando”, afirmó.

Chuquimia indicó que, por el feriado del 6 de agosto, cada hotel preparó una promoción con la finalidad de atraer visitantes y señaló que los destinos que esperan registrar un importante movimiento económico son Coroico, Caranavi, Copacabana, entre otros del departamento y del resto del país.

Las autoridades “ya harán sus propias campañas para que nosotros podamos sumarnos a ellos y que exista esta circulación de turistas y que mueva la economía boliviana”, mencionó el representante.

Más datos

El movimiento turístico en Bolivia genera ingresos aproximados de 740 millones de dólares anuales por turismo receptivo, además de aportar alrededor del 2,3% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y sustentar más de 400.000 empleos directos e indirectos, según reportes de prensa.