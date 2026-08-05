BCB registra nueva baja del dólar oficial y fija la cotización en Bs 11,86 hasta el próximo lunes

El dólar oficial continúa con una tendencia descendente y se cotiza en Bs 11,86, de acuerdo con la última actualización del Banco Central de Bolivia (BCB), valor que permanecerá vigente hasta el lunes 10 de agosto debido al feriado largo por la efeméride patria.

La nueva cotización representa la cuarta baja consecutiva registrada por la divisa estadounidense dentro del mecanismo de actualización diaria aplicado por el ente emisor.

Según los datos publicados por el BCB, la reducción comenzó a inicios de agosto, cuando el tipo de cambio pasó de Bs 12,15 a Bs 12,13. Posteriormente, descendió a Bs 12,08, luego a Bs 12,02 y finalmente llegó a Bs 11,86, acumulando una disminución de 29 centavos en este periodo.

El valor establecido este miércoles se mantendrá vigente hasta el lunes 10 de agosto, cuando el Banco Central de Bolivia publique una nueva actualización de la cotización oficial.

El BCB difunde diariamente el tipo de cambio oficial como parte del mecanismo implementado para reflejar la dinámica del mercado cambiario.