ANH refuerza acciones para garantizar el abastecimiento de combustible al sector aeronáutico en Beni

La Dirección Distrital Beni de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) visitó las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Aviación y sostuvo una reunión de coordinación para fortalecer las acciones de control y abastecimiento de combustible destinado a las aeronaves que operan en el departamento.

“Durante el encuentro se acordaron mecanismos orientados a garantizar un suministro continuo y ordenado, fortaleciendo el trabajo conjunto para brindar una atención eficiente al sector aeronáutico”, informó el ente regulador en sus redes sociales.

Indicó que además el personal técnico de la ANH verificó el normal abastecimiento de AVGAS 100, constatando la disponibilidad del combustible requerido para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas en Beni.

“Estas acciones forman parte del trabajo de coordinación y control que desarrolla el ente regulador para contribuir al abastecimiento oportuno de combustibles y al normal desarrollo de las actividades que benefician a la población beniana”, subrayó la entidad.