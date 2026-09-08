El Banco Central de Bolivia suspende la compra de dólares para contener la presión cambiaria

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que determinó suspender de manera temporal las operaciones de compra de dólares para prevenir presiones en el mercado cambiario y administrar la liquidez.

En cumplimiento de su mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, establecido en la Ley 1670 de 31 de octubre de 1995, y con el propósito de prevenir mayores presiones en el mercado cambiario, el BCB determinó las siguientes medidas orientadas a administrar de manera prudente la liquidez del sistema financiero.

“Suspender temporalmente nuevas operaciones de compra de dólares, toda vez que en las últimas semanas los recursos de alta liquidez que forman parte de las Reservas Internacionales Netas alcanzaron más de $us 1.000 millones, otorgándole al BCB la holgura necesaria para atender los compromisos de pagos internacionales y mitigar eventuales presiones en el mercado cambiario, además que se avizoran importantes desembolsos externos”, se lee en un reporte del ente emisor.

La otra determinación tiene que ver con establecer a partir de este 8 de septiembre de 2026 la Reserva Monetaria Restringida (RD N.º 131/2026), en línea con su política monetaria contractiva. Este instrumento esteriliza parte de la liquidez generada durante las últimas semanas.