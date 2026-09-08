El Banco Central de Bolivia suspende la compra de dólares para contener la presión cambiaria

Economía
ABI
Publicado el 09/08/2026 a las 15h17
ESCUCHA LA NOTICIA

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que determinó suspender de manera temporal las operaciones de compra de dólares para prevenir presiones en el mercado cambiario y administrar la liquidez.

En cumplimiento de su mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, establecido en la Ley 1670 de 31 de octubre de 1995, y con el propósito de prevenir mayores presiones en el mercado cambiario, el BCB determinó las siguientes medidas orientadas a administrar de manera prudente la liquidez del sistema financiero.

“Suspender temporalmente nuevas operaciones de compra de dólares, toda vez que en las últimas semanas los recursos de alta liquidez que forman parte de las Reservas Internacionales Netas alcanzaron más de $us 1.000 millones, otorgándole al BCB la holgura necesaria para atender los compromisos de pagos internacionales y mitigar eventuales presiones en el mercado cambiario, además que se avizoran importantes desembolsos externos”, se lee en un reporte del ente emisor.

La otra determinación tiene que ver con establecer a partir de este 8 de septiembre de 2026 la Reserva Monetaria Restringida (RD N.º 131/2026), en línea con su política monetaria contractiva. Este instrumento esteriliza parte de la liquidez generada durante las últimas semanas.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Trasladan a Cerimedo al penal de Chonchocoro por el caso enriquecimiento ilícito
2
Un tribunal de Egipto condena a muerte a doce personas, entre ellas a Sarah Khalifa, presentadora de televisión, por cargos de drogas
3
Fernando Cerimedo ya está recluido en Chonchocoro tras operativo de traslado desde Palmasola
4
ONU alerta sobre presencia de mafias y crimen organizado transnacional en Bolivia
5
Irán advierte a Rep. de Corea no involucrarse militarmente en el estrecho de Ormuz

Lo más compartido

1
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
2
El manual de estilo de Zendaya 5 claves de alta costura para construir una identidad visual
3
Alza de precios: Defensor alerta de vulneración al derecho a la alimentación
4
La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza
5
Vientos de guerra en el punto más austral de América

Más en Economía

08/09/2026
Alza de precios: Defensor alerta de vulneración al derecho a la alimentación
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó ayer sobre el riesgo inminente de regresión  y vulneración en el ejercicio del derecho humano a la alimentación...
Ver más
08/09/2026
BCB inmoviliza el 3% de depósitos bancarios en bolivianos por 180 días
El Banco Central de Bolivia dispuso que los bancos inmovilicen el 3% de determinados depósitos en bolivianos durante 180 días para reducir la liquidez del...
Ver más
El Gobierno autorizó ayer de manera excepcional a las refinerías a importar petróleo para procesarlo y comercializar directamente sus derivados en el mercado interno, sin subvención.
Ver más
08/09/2026
El Gobierno habilita a las refinerías a importar petróleo; cívicos llaman a una asamblea
Ejecutivos del Banco Central de (BCB) aseguran que los episodios de alta inflación se encuentran estrechamente relacionados con un aumento de la “pobreza monetaria”.
Ver más
07/09/2026
La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza
El Comité Pro Santa Cruz se sumará al control de los despachos de combustibles en el departamento, tras visitar este lunes la nueva sala de monitoreo de YPFB, habilitada en menos de 24 horas para...
Ver más
07/09/2026
YPFB detecta 630 cuentas irregulares y da de baja 60; cívicos anuncian control de combustibles
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó hoy sobre el riesgo inminente de regresión en el ejercicio del derecho humano a la alimentación en Bolivia y exigió al Estado acciones urgentes. Un...
Ver más
07/09/2026
Alza de precios: Defensor exige al Estado acciones ante riesgo de vulneración del derecho a la alimentación
En Portada
08/09/2026 Economía
BCB inmoviliza el 3% de depósitos bancarios en bolivianos por 180 días
El Banco Central de Bolivia dispuso que los bancos inmovilicen el 3% de determinados depósitos en bolivianos durante 180 días para reducir la liquidez del...
vista
08/09/2026 País
Ejército acompaña actos fúnebres de militares fallecidos tras explosiones en Viacha
El Ejército mantiene el acompañamiento a las familias de los efectivos militares que fallecieron tras las explosiones registradas el viernes en instalaciones...
vista
08/09/2026 País
El cultivo de hoja de coca en Bolivia subió un 7% en 2025, alcanzando las 36.400 hectáreas
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia sobre el monitoreo de cultivos de coca 2025 reportó un aumento...
vista
08/09/2026 Seguridad
Fernando Cerimedo ya está recluido en Chonchocoro tras operativo de traslado desde Palmasola
A las 07.15 de este martes, el ciudadano argentino Fernando Cerimedo llegó al penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, para cumplir la orden...
vista
08/09/2026 Seguridad
Trasladan a Cerimedo al penal de Chonchocoro por el caso enriquecimiento ilícito
El exasesor presidencial y principal sospechoso del atentado a Nadia Beller, Fernando Cerimedo, fue traslado esta madrugada al promediar las 5:30 hasta el...
vista
08/09/2026 Fútbol
La FBF esperará informe oficial del caso Villegas del Tribunal de Ética
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aguarda los informes de las instancias correspondientes para conocer con claridad lo ocurrido en torno al caso de Óscar...
vista
Actualidad
El Banco Central de Bolivia dispuso que los bancos inmovilicen el 3% de determinados depósitos en bolivianos durante...
Ver más
08/09/2026 Economía
BCB inmoviliza el 3% de depósitos bancarios en bolivianos por 180 días
El Ejército mantiene el acompañamiento a las familias de los efectivos militares que fallecieron tras las explosiones...
Ver más
08/09/2026 País
Ejército acompaña actos fúnebres de militares fallecidos tras explosiones en Viacha
El director de la División de Operaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bo...
Ver más
08/09/2026 Seguridad
ONU alerta sobre presencia de mafias y crimen organizado transnacional en Bolivia
Un tribunal de Egipto ha condenado a muerte a doce personas, entre ellas una presentadora de televisión, Sarah Khalifa...
Ver más
08/09/2026 Mundo
Un tribunal de Egipto condena a muerte a doce personas, entre ellas a Sarah Khalifa, presentadora de televisión, por cargos de drogas
Deportes
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aguarda los informes de las instancias correspondientes para conocer con...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
La FBF esperará informe oficial del caso Villegas del Tribunal de Ética
Con la participación de las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el miércoles en la Villa Deportiva...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
Bolivia debutará contra Argentina en el Sudamericano de la Liga de Fútbol Playa
Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del...
Ver más
07/09/2026 Fútbol
Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027
Luchó contra la adversidad, aunque estuvo a punto de rendirse debido a las graves lesiones que sufrió, sacó fuerzas de...
Ver más
06/09/2026 Fútbol
Luis Alí, uno de los goleadores del torneo, es un ejemplo de resiliencia
Tendencias
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
En el departamento de Santa Cruz a 17 kilómetros al sudoeste de la capital cruceña se encuentra ubicado el municipio de...
Ver más
07/09/2026 Interesante
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
Los invitamos a ver el capítulo 147 de Podcast Los Tiempos! En esta edición, nos acompaña Walter Gonzáles, periodista y...
Ver más
06/09/2026 Interesante
Walter Gonzáles, periodista, habla sobre Urkupiña, Quillacollo y sus retos como ciudad, en Podcast Los Tiempos
Doble Click
La película “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, ha sido seleccionada para postular a la...
Ver más
08/09/2026 Cine
“La hija cóndor” competirá por representar al país en los premios Óscar y Goya de 2027
Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la...
Ver más
08/09/2026 Vida
Pruebas PISA: países de América Latina profundizan su retroceso educativo
La Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) comunica que La Hija Cóndor, de Álvaro Olmos, ha sido elegida para...
Ver más
07/09/2026 Cine
"La Hija Cóndor" representará a Bolivia en los Premios Óscar y Goya 2027
Metanoia Brass Ensamble hace su debut oficial en el Cine Teatro Capitol, mientras la Fexco Arena se apresta a albergar...
Ver más
07/09/2026 Cultura
Cartelera: Debuta Metanoia Brass Ensamble y la serenata atrae la atención