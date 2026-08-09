Choferes esperan tres días por diésel y el ministro ratifica intervención de la ANH

La mayoría de los choferes de carga pesada, maquinaria, de producción y de transporte de larga distancia esperan hasta tres días para poder abastecerse de diésel para realizar sus actividades debido a la escasez del combustible en las estaciones de servicio de Cochabamba y de otros departamentos.



“Estamos esperando tres noches para agarrar diésel. El sábado y domingo no reparten y por eso no podemos cargar”, contó uno de los choferes que permanecía en la fila.



Otro transportista afirmó que también lleva tres noches esperando y expresó su esperanza de conseguir combustible durante este fin de semana. “No nos dejan acopiar el combustible, entonces tuve que venir a este surtidor para poder cargar”, explicó.



Una situación similar fue reportada en Santa Cruz, donde transportistas de Roboré expresaron su molestia por las dificultades para acceder al diésel. Los choferes pidieron que se garantice el abastecimiento para evitar que sus vehículos estén paralizados.



En La Paz también se registraron filas en algunas estaciones de servicio. Los conductores reclamaron por la falta de combustible y en un surtidor ubicado en la avenida Montes, la gasolina se agotó cerca del mediodía de este sábado, según los reportes desde el lugar.



Ante las largas esperas, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, pidió disculpas a los conductores y aseguró que la estatal está tomando medidas para normalizar el abastecimiento.



“Lo primero que tenemos que pedir es disculpas, porque no tienen por qué estar esperando tres días, dos días. Estamos tomando las acciones para que la distribución sea normal”, afirmó Daroca, en una entrevista con un medio de TV.



El titular de YPFB señaló que el problema no se concentra únicamente en La Paz, sino que también afecta a Santa Cruz.

Intervención



El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, junto al presidente de YPFB, Sebastián Daroca, anunció el inicio de una acción integral para erradicar la corrupción en la estatal petrolera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mediante la ejecución de dos operaciones inmediatas: una investigación interna en todas las áreas operativas de la estatal petrolera y la habilitación de una plataforma para que la ciudadanía presente denuncias de forma libre, segura y con seguimiento.



“Vamos a erradicar la corrupción, que es un mal enquistado en el gobierno durante más de veinte años y no vamos a permitir que nadie siga, porque hay mafias internas y externas que siguen jugando con los intereses de los bolivianos y menos con nuestras empresas estatales”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa realizada en Santa Cruz.