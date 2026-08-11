Aprehenden a la exdirectora jurídica de YPFB por la ‘gasolina basura’ que dañó motorizados

Economía
Redacción Central
Publicado el 11/08/2026 a las 8h19
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La exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, fue aprehendida ayer lunes en Santa Cruz dentro de la investigación por la denominada ‘gasolina basura’, combustible desestabilizado que provocó daños en vehículos en diferentes departamentos del país.

El fiscal Alberto Hurtado informó que Durán permanecerá en Santa Cruz y no será trasladada a La Paz, a pesar de que la causa está radicada en esa ciudad. Su situación jurídica será definida en una audiencia cautelar virtual, según un reporte de El Deber.

La exfuncionaria fue aprehendida antes del mediodía y, posteriormente, trasladada a dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en la ciudadela del Plan Tres Mil, donde deberá prestar su declaración en calidad de investigada.

De acuerdo con el Ministerio Público, Durán es investigada por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a su presunta participación en actuaciones relacionadas con los contratos para la adquisición e importación del combustible cuestionado, según El Deber.

La orden de aprehensión contra la exdirectora jurídica de YPFB se conoció públicamente a finales de julio. En esa misma fecha también se informó sobre una orden similar contra el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli. En este caso, la exautoridad fue aprehendida y, tras una audiencia cautelar, obtuvo el derecho a defenderse en libertad.

La investigación busca establecer responsabilidades por la adquisición, importación y posterior comercialización de gasolina desestabilizada que circuló en el país entre diciembre y enero y que fue denunciada por ocasionar problemas y daños en motores de vehículos.

Según los antecedentes del proceso, Durán habría participado en la autorización y respaldo legal de contratos relacionados con la compra del combustible.

Además de la exdirectora jurídica y Medinaceli, la investigación alcanza a otros funcionarios y exfuncionarios de YPFB, entre ellos el gerente general de YPFB Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez; el gerente comercial de YPFB, Nelson Alejandro Mendoza; y el gerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Cuéllar Pinto.

El exministro Mauricio Medinaceli se encuentra actualmente con medidas  sustitutivas por que presuntamente autorizó el desprecintado de cinco tanques para y evitar el control.

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