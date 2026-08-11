La FEPC señala que la inflación cayó en 2,79% en Bolivia y 3,53% en Cochabamba

La inflación registró una fuerte corrección durante julio de 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Bolivia presentó una variación mensual de -2,79%, frente al incremento de 2,15% observado en junio. Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y julio se situó en 1,89%, mientras la variación interanual alcanzó 4,93%.

En la Región Metropolitana Kanata de Cochabamba, el movimiento fue todavía más pronunciado.

La región abarca los municipios del eje desde Sacaba hasta Sipe Sipe.

El IPC pasó de 3,65% en junio a -3,53% en julio, equivalente a una variación de 7,17 puntos porcentuales en apenas un mes. La inflación acumulada regional se ubicó en 1,57% y la interanual en 3,65%.

El Reporte de Inflación, elaborado por la Unidad de Economía y Desarrollo Empresarial de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (UAE-FEPC), identifica que la magnitud de esta caída responde principalmente a una reversión del shock de oferta y abastecimiento registrado durante mayo y junio, periodo caracterizado por bloqueos, restricciones logísticas y dificultades para trasladar productos desde las zonas productoras hacia los mercados.

El comportamiento de los alimentos permite observar con mayor precisión este fenómeno. A escala nacional, el subíndice de alimentos pasó de una variación mensual de 4,48% en junio a -6,66% en julio, una diferencia de 11,14 puntos porcentuales. En Kanata, el movimiento alcanzó 14,64 puntos porcentuales, al pasar de un incremento de 7,26% en junio a una reducción de 7,38% en julio.

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas cayó 9,01% a nivel nacional. Entre los productos que registraron las mayores reducciones estuvieron la carne de pollo, con -23,08%; el plátano, guineo o banano, con -24,20%; la cebolla, con -24,79%; la zanahoria, con -37,01%; la carne de res con hueso, con -10,22%; y la carne de res sin hueso, con -9,23%.

Esta evolución coincide con la normalización progresiva del abastecimiento registrada después del levantamiento de los bloqueos. El restablecimiento de la transitabilidad permitió recuperar flujos de productos perecederos, reducir restricciones de oferta y recomponer parcialmente los canales de distribución.

La caída del IPC

El análisis empresarial presenta una trayectoria diferente a la observada exclusivamente desde el IPC. Mientras los precios al consumidor disminuyeron durante julio, componentes asociados al transporte, la energía y la operación productiva continuaron registrando incrementos.

La división Transporte presentó una variación mensual de 1,37%, mientras el transporte interdepartamental en flota aumentó 33,13% durante julio.