Fiscalía imputa a exdirectora jurídica de YPFB y pide su detención preventiva en Palmasola

La Fiscalía presentó este martes en La Paz una imputación formal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra Daniela Durán Antezana, exautoridad del área jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y solicitó su detención preventiva por seis meses en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, pabellón de mujeres, en Santa Cruz.

De acuerdo con la Resolución de Imputación Formal D.T.C. N.º 41/2026, los delitos cuya posible comisión se atribuye Durán están enunciados en los artículos 154 y 224 del Código Penal que tipifican actos ilegales cometidos por funcionarios contra la administración pública y el Estado: el 154 sanciona el Incumplimiento de Deberes con 2 a 4 años de prisión, y el 224 castiga la Conducta Antieconómica con 3 a 8 años de cárcel.

La resolución fue presentada ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Séptimo de la capital y está fechada en La Paz, 11 de agosto de 2026.

Actuación como gerente legal

Según el documento, Durán ejercía funciones como gerente legal corporativa de YPFB y tenía responsabilidades vinculadas con el asesoramiento institucional, revisión de legalidad y advertencia jurídica sobre actos y contratos que eran puestos en su conocimiento.

La Fiscalía sostiene, de manera preliminar, que habría supuestamente incurrido en omisión al no ejercer diligentemente esas funciones respecto a actuaciones contractuales relacionadas con Vitol Energía Américas S.A. (VEAM).

"Esta omisión adquiere mayor relevancia porque la Gerencia Legal Corporativa no constituía una instancia aislada de las demás áreas de YPFB, sino una unidad transversal de asesoramiento institucional", señala parte de la fundamentación fiscal.

La imputación señala que Durán habría otorgado su visto bueno a una adenda relacionada con la mejora de la calidad del combustible durante el mes de abril de 2026.

La Fiscalía sostiene que desde la instancia jurídica bajo su dirección no se habrían promovido observaciones o acciones legales frente a antecedentes que, según la investigación, comprometían la calidad del producto y los intereses patrimoniales de YPFB.

De manera preliminar, el Ministerio Público afirma que esta presunta omisión habría contribuido a que continuaran operaciones que derivaron en la recepción y comercialización de productos con niveles de gomas superiores al límite permitido.

Según la imputación, esta situación habría generado "un riesgo y perjuicio económico para YPFB y el Estado". Estos extremos aún deberán ser demostrados dentro del proceso judicial.

La exfuncionaria arribó custodiada a la sede gobierno, desde Santa Cruz en un vuelo comercial, e inmediatamente fue trasladada hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La mujer fue aprehendida el lunes por la Policía, en coordinación con el Ministerio Público.