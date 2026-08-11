Transporte se movilizaría reclamando diésel, a pesar del estado de excepción

Líderes de organizaciones de transportistas advirtieron con romper las restricciones del estado de excepción y ejecutar medidas de presión para reclamar abastecimiento suficiente de diésel, combustible indispensable para su actividad.

“El transporte pesado está en emergencia. No descartamos romper nosotros el estado de excepción porque necesitamos trabajar. Esto ya está llegando a su límite. No podemos seguir aguantando”, afirmó, el lunes el líder del transporte pesado cruceño Juan Yujra.

“Yo creo que vamos a tomar alguna decisión. Eso se determina en los ampliados, en las reuniones. ¿Hasta cuándo señor presidente (Rodrigo Paz) vamos a seguir soportando esta situación?”, cuestionó el líder del transporte pesado cruceño.

Yujra no descartó que su sector se movilice en las calles como medida de presión frente a la escasez de combustible, problemática que continúa afectando al sector productivo y logístico del país.

“No es política”

Un día antes, Lucio Gómez líder de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, la principal organización gremial y sindical del transporte público en el país, manifestó una advertencia similar

“Si nosotros salimos en medio del estado de excepción va a ser por una necesidad, por una lucha social. Que no se interprete que es política partidaria. Esta reacción se va a dar”, dijo manifestó Gómez.

Debido a la prolongada escasez de diésel, cientos de camiones permanecen varados durante jornadas enteras a la espera de surtirse de carburante, prácticamente en todo el país.

El sector del transporte pesado reporta que atraviesa un momento crítico con cerca del 70% de sus camiones completamente parados en los surtidores de combustible.

Después de tras un ampliado de emergencia en Cochabamba, las organizaciones del gremio enviaron al Gobierno una nota formal reclamando por esa situación, y aún esperan una “respuesta concreta”.