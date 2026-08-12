La Justicia dispone detención domiciliaria sin custodia policial para la exdirectora de YPFB

Economía
Redacción Central
Publicado el 12/08/2026 a las 8h59
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Después de ser trasladada de Santa Cruz a La Paz, la exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, se sometió a una audiencia de medidas cautelares que determinó otorgarle detención domiciliaria mientras avanza la investigación por el denominado caso “gasolina basura”, relacionado con la comercialización de combustible que provocó daños en vehículos en distintos departamentos del país y obligó al resarcimiento de daños.

Varios legisladores pidieron además que la investigación se amplíe al presidente de YPFB, Yussef Akly, por el caso de la gasolina desestabilizada. El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli está dentro del proceso y también tiene detención domiciliaria.

“Se dispone la detención domiciliaria en el domicilio que debe ser verificado por personal subalterno del juzgado”, señaló el juez durante la lectura de la resolución.

La medida no contempla custodia policial permanente. En su lugar, la autoridad judicial ordenó que Durán sea sometida a vigilancia mediante rastreo o posicionamiento georeferencial, mecanismo que permitirá verificar el cumplimiento de la detención domiciliaria, según informó el abogado de la imputada, Marco Cossío, al Deber.

La exdirectora jurídica fue aprehendida el lunes, después de presentarse voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público en Santa Cruz. Posteriormente fue trasladada a La Paz para comparecer ante el juez cautelar, debido a que la investigación está radicada en esa ciudad.

La Fiscalía sostiene que Durán, por el cargo que ocupaba, tenía una responsabilidad especial en la revisión y asesoramiento jurídico de contratos de YPFB, incluidos aquellos relacionados con operaciones de importante impacto económico.

El Ministerio Público busca determinar si existieron irregularidades o responsabilidades en la adquisición e importación del combustible que posteriormente fue identificado como gasolina desestabilizada o de mala calidad. La imputación formal presentada por la Fiscalía atribuye a la exfuncionaria los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El Ministerio Público sostiene que Durán sería, con probabilidad, autora de los hechos investigados y argumenta la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización.

El Ministerio Público expresó su disconformidad con el resultado de la audiencia y anunció que apelará la detención domiciliaria de Durán.

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