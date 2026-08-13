Bolivia registra una caída en la importación de combustibles del 42,9% en junio, según el INE

Economía
Redacción Central
Publicado el 13/08/2026 a las 8h44
ESCUCHA LA NOTICIA

Bolivia destinó $us 140,9 millones a la compra de carburantes en junio, el monto más bajo del primer semestre. En los primeros seis meses gastó $us 1.203,3 millones, mientras persisten los problemas de abastecimiento, según El Deber.

La factura boliviana por la importación de combustibles se desplomó en junio, justo cuando el país todavía enfrenta dificultades para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina. Las compras externas de combustibles y lubricantes llegaron a $us 140,9 millones, un 42,9% menos que en mayo y el monto mensual más bajo registrado durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída adquiere relevancia porque en la actualidad Bolivia depende cada vez más de las compras externas para cubrir su demanda interna de carburantes. Entre enero y junio, el país destinó $us 1.203,3 millones para importar combustibles, un 11,3% menos que los $us 1.357,1 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

El descenso de junio se explica prácticamente por completo por los combustibles elaborados, categoría que comprende principalmente diésel y gasolina. Este componente pasó de $us 246,8 millones, en mayo, a $us 140,9 millones, en junio.

El dato del INE, sin embargo, no permite establecer por sí solo que la menor importación responda exclusivamente a una falta de dólares. El reporte tampoco determina si la reducción estuvo vinculada a restricciones financieras, problemas logísticos, bloqueos o una menor demanda. Lo que sí muestra es un panorama complejo, donde el valor de las compras externas cayó de manera considerable en un momento en que el abastecimiento interno es irregular.

Dólares

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos ya había advertido sobre este problema. En junio de este año sostuvo que Bolivia enfrentaba dificultades para pagar sus importaciones de combustibles debido a la escasez de dólares y que esta situación incluso encarecía las condiciones financieras bajo las cuales el país conseguía carburantes.

La advertencia también tiene antecedentes. En 2023, Ríos había proyectado que Bolivia necesitaría alrededor de $us 3.000 millones para importar gasolina y diésel, debido a la caída de la producción nacional de hidrocarburos.

El escenario actual confirma una dependencia que se ha profundizado con el descenso de la producción de hidrocarburos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Manfred presenta resultados de 100 días, la base de su gestión en Cochabamba
2
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
3
Tiwanaku: Encendieron la antorcha suramericana rumbo a Santa Fe 2026
4
Ley de Inversiones busca atraer capital extranjero y crea nuevos incentivos
5
Paz sobre Ley de Inversiones: "No importa si es de izquierda o derecha, que el dólar genere empleo"

Más en Economía

12/08/2026
La Justicia dispone detención domiciliaria sin custodia policial para la exdirectora de YPFB
Después de ser trasladada de Santa Cruz a La Paz, la exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, se sometió a...
Ver más
11/08/2026
Gobierno envía a la ALP su proyecto de Ley de Inversiones
Es el primero de un paquete anunciado por el Ejecutivo desde hace semanas. El Ministro de Economía explicó sus alcances y lineamientos, en conferencia de...
Ver más
Está formalmente acusada por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco de la investigación por la comercialización y distribución de...
Ver más
11/08/2026
Fiscalía imputa a exdirectora jurídica de YPFB y pide su detención preventiva en Palmasola
Dos dirigentes del sector advirtieron que la escasez de combustible los empujaría a protestar. Siete de cada 10 unidades de transporte pesado están paralizadas en las filas para comprar diésel.
Ver más
11/08/2026
Transporte se movilizaría reclamando diésel, a pesar del estado de excepción
La inflación registró una fuerte corrección durante julio de 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Bolivia presentó una variación mensual de -2,79%, frente al incremento de 2,15%...
Ver más
11/08/2026
La FEPC señala que la inflación cayó en 2,79% en Bolivia y 3,53% en Cochabamba
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, se refirió a la cotización del dólar, que registra un descenso, y señaló que “los datos muestran que la tendencia va a continuar”.
Ver más
11/08/2026
Espinoza sobre la baja del dólar: “los datos muestran que la tendencia va a continuar”
En Portada
12/08/2026 País
Paz sobre Ley de Inversiones: "No importa si es de izquierda o derecha, que el dólar genere empleo"
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló este miércoles sobre la Ley de Inversiones que su Gobierno presentó el martes y afirmó que los dólares deben...
vista
13/08/2026 País
"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas
Andrés Zaratti presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" a su cargo como viceministro de Culturas y afirmó que las decisiones que está tomando el...
vista
12/08/2026 País
Presidente de Diputados: hay “alrededor de 4” proyectos de ley de inversiones
El del Gobierno es el “más ampuloso” y se buscará “generar los criterios de consenso para tener una sola ley que pueda ser aprobada”, indica Roberto Castro.
vista
12/08/2026 País
Ávila: la “responsabilidad (de cada senador) es con la patria y con las regiones”
El presidente de la Cámara Alta, descarta que en esa instancia legislativa se compren votos, y relativiza la importancia de la “línea” partidaria de las...
vista
12/08/2026 País
Vicepresidente presenta denuncia penal contra el Ministro de Economía
El escrito dirigido al “Fiscal analista de turno del Ministerio Público de La Paz” es “por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado,...
vista
12/08/2026 País
Tras denuncia de transfugio por "pegas", Marinkovic y Suárez anuncian su alejamiento de Libre
Después de que la bancada de Libre - liderada por Jorge Tuto Quiroga- denunciara que el Gobierno ofrece "pegas", cargos públicos, prebendas y dinero para...
vista
Actualidad
Bolivia destinó $us 140,9 millones a la compra de carburantes en junio, el monto más bajo del primer semestre. En los...
Ver más
13/08/2026 Economía
Bolivia registra una caída en la importación de combustibles del 42,9% en junio, según el INE
Miles de peregrinos se alistan para renovar su fe en la Festividad de la Virgen de Urkupiña en Quillacollo del 14 al 16...
Ver más
13/08/2026 Cochabamba
Miles se alistan para renovar su fe en Urkupiña y participar de la entrada
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó ayer su informe de 100 días de gestión en el que mostró obras...
Ver más
13/08/2026 Cochabamba
Manfred cumple 100 días de gestión y planea mercado y electrolineras
Pese a que la Cámara de Diputados todavía no empezó el debate de la Ley de Inversiones, presentada el martes por el...
Ver más
13/08/2026 País
Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones
Deportes
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana...
Ver más
12/08/2026 Fútbol
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa...
Ver más
11/08/2026 Fútbol
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tendencias
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Hoy tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y...
Ver más
12/08/2026 Interesante
Unos 55 países observarán el eclipse de Sol número 16 del siglo XXI, no será visible desde Bolivia
El reciente sismo que afectó a Colombia ayer lunes volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos...
Ver más
11/08/2026 Tecnología
Cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone
Doble Click
Durante siglos, enfermedades infecciosas, hemorragias, trastornos metabólicos y períodos de escasez de alimentos...
Ver más
12/08/2026 Cultura
Quiénes fueron los 5 científicos que más vidas salvaron con sus descubrimientos
El filme nacional “La hija cóndor” continúa generando buenas noticias. El pasado lunes en la noche sumó dos galardones...
Ver más
12/08/2026 Cine
“La hija cóndor” gana dos títulos en Chile y va por más a Perú
Tras el éxito obtenido en Suiza, la película “La hija cóndor” se apresta a conquistar a la audiencia de México y...
Ver más
11/08/2026 Cultura
El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención