Ahorristas en dólares ya pueden retirar 3.001 y 5.000 del sistema financiero

A partir de este viernes, 14 se agosto, los ahorristas pueden retirar en efectivo entre 3.001 y 5.000 dólares del sistema financiero nacional, en el marco del cronograma de devolución de depósitos en dólares, afirmó el Banco Central de Bolivia (BCB).

“En cumplimiento del cronograma de devolución de depósitos en dólares, el BCB confirma que desde este viernes 14 de agosto de 2026 los ciudadanos que (tienen) ahorros entre $us 3.001 y $us 5.000 en sus cuentas en el sistema financiero pueden retirar estos recursos en dólares en efectivo”, indica un comunicado del ente emisor.

La publicación explica que el Banco Central proveerá a todas las entidades del sistema financiero del país los dólares en efectivo para proceder a la devolución de depósitos en los montos señalados.

Con esta segunda etapa, se consolida la solidez de las políticas orientadas a restablecer la plena normalidad en las operaciones con la divisa estadounidense, resaltó el BCB.

“De esta manera, el BCB continúa cumpliendo estrictamente sus compromisos asumidos con la población y hacia adelante seguirá ejecutando el cronograma de devolución de depósitos”, indica el comunicado.

Cronograma de devoluciones

El 10 de julio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que la devolución de los depósitos en dólares se efectuará en etapas y el cronograma “responsable para fortalecer las Reservas Internacionales y devolver con transparencia lo que es de los bolivianos” es el siguiente:

La primera etapa arrancó el 15 de julio con la devolución de entre $us 1.001 y $us 3.000; la segunda comienza este 14 de agosto, con $us 3.001 a $us 5.000; la tercera, comenzará el 15 de septiembre, con $us 5.001 y $us 8.000; la cuarta, el 15 de octubre, con $us 8.001 y $us 10.000; la quinta, el 16 de noviembre, con $us 10.001 y 15.000; la sexta, el 14 de diciembre, con $us 15.001 y $us 20.000.

La devolución de los dólares a los ahorristas continuará en 2027, con la séptima etapa que iniciará el 15 de enero con retornos de $us 20.001 y $us 30.000; la octava, tomará entre el 15 de febrero y 15 de marzo, con $us 30.001 y $us 50.000; y la novena, está prevista entre el 15 de abril, 17 de mayo, el 15 de junio y el 15 de julio.