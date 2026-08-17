El diésel para grandes consumidores pasa a valer Bs 18 por litro y el precio se calculará cada día

El Gobierno publicó la noche de este domingo el Decreto Supremo 5676 con el que autoriza la comercialización de diésel a un precio referencial inicial de Bs 18 para grandes consumidores, eliminando la subvención para este sector.

Según el decreto, el objetivo es disminuir la carga fiscal asociada al costo de las importaciones de combustible por parte de YPFB.

La norma autoriza a YPFB la comercialización de diésel a 'clientes directos' y a 'grandes consumidores' (Gracos) a un precio referencial.

Mientras que a las estaciones de servicio les autoriza la comercialización de diésel de YPFB a 'usuarios directos' al precio referencial.

"Para los demás consumidores, se mantienen invariables los precios", señala este decreto supremo.

Fuente: Decreto Supremo N.º 5644.

¿QUÉ ES EL PRECIO REFERENCIAL?

La norma establece en una de sus disposiciones transitorias que el precio referencial inicial es de Bs 18 por litro de diésel, incluye los costos de importación y los impuestos de comercialización.

El reciente decreto señala que el Ministerio de Hidrocarburos está encargado de diseñar una metodología para definir el precio del diésel, mientras aquello ocurra el precio referencial de este combustible es de Bs 18.



