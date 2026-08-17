Ministro Blanco anuncia que se cerrará la ANH y se creará una nueva entidad

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó este lunes que el Gobierno decidió cerrar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y crear una nueva entidad que asumirá las funciones de regulación del sector.

"Estamos cerrando la ANH para abrir otra nueva empresa, con otra gente", afirmó Blanco en La Mañana en Directo de ERBOL.

Ratificó que es una decisión tomada el cierre de la ANH y que se pondrá en su lugar otra agencia, dirección u otro tipo de entidad.

La autoridad reprochó el funcionamiento de la ANH y sostuvo que se debe modificar la forma en que opera. Precisó que parte del personal actual podría permanecer, pero bajo una nueva estructura y modalidad de trabajo.

El ministro señaló que la decisión responde, entre otros aspectos, a cuestionamientos sobre la actuación de la ANH frente a hechos vinculados con el desvío y comercialización irregular de combustibles.

Como ejemplo, mencionó que la ANH no presentó una querella contra acopiadores de combustible que habían sido detectados por la Policía y Fuerzas Armadas, por lo que quedaron en libertad.

"Esto no puede seguir ni va a seguir así", afirmó el ministro al explicar la decisión de reemplazar la actual entidad.

Blanco rechazó los argumentos que advierten como anticonstitucional el cierre de la ANH. Indicó que la nueva institución mantendrá la función de regulación que exige la Constitución. "Claro que puede desaparecer y se crea otra que cumpla la misma función, pero con otra manera de enfocar lo que es la regulación", sostuvo.

Respecto al plazo para concretar la medida, el ministro informó que el decreto correspondiente debería emitirse "estos días". Explicó que su aprobación se retrasó debido al trabajo del Gobierno en otros decretos relacionados con la nueva organización del Órgano Ejecutivo.

Blanco defendió la necesidad de una transformación institucional más amplia y sostuvo que los problemas acumulados durante más de dos décadas no pueden resolverse en pocos meses.

El ministro aseguró que el proceso de reestructuración de la entidad forma parte de un conjunto de medidas que impulsa el Gobierno y reiteró que la decisión de sustituir la ANH ya está tomada.