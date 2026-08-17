Uso de criptomonedas crece gracias a los turistas y falta de dólares

Bolivia ingresó en el radar de los turistas que emplean criptomonedas, como bitcoin, y algunos emprendedores ya son tentados a usar este sistema de pago. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que esta forma de intercambio ya se emplea en los nueve departamentos del país, según pudo comprobar Alfredo N., quien recorrió ocho departamentos para comprobarlo.

Los turistas se sorprenden. El entrevistado decidió seguir el ejemplo del conocido influencer Paco de la India, quien recientemente completó su recorrido al visitar al menos 40 países durante más de dos años solo el uso de bitcoin. “El propósito de mi viaje fue el de difundir el uso de bitcoin, visitar los lugares que aceptan bitcoin, porque muchos locales comerciales usan esta criptomoneda por iniciativa propia”, aseguró uno de los primeros bolivianos que decidió adquirir esta moneda cuando su precio no llegaba ni siquiera a los 1.000 dólares y en esta semana se cotizó por encima de los 60 mil dólares.

Según el portal btcmap.org en Bolivia hay al menos 139 comercios que aceptan una de las monedas cripto de mayor valor, aunque Alfredo considera que este número subió con el viaje que inició el 13 y terminó el 23 de julio. Aunque el número no se compara a los más de 3.000 sitios que hay en Brasil, lo que se observa es que su uso ya empieza a ser familiar. Una de las sorpresas que se encontró es que, en Santa Cruz, por ejemplo, hay un bitcoiner suizo que solo emplea criptos, no tiene una cuenta bancaria, pero sí tiene una billetera electrónica que le facilita operar con criptoactivos sin necesidad de recurrir al boliviano. “Al haber negocios que usan criptos no necesita comprar en bolivianos”, dice el representante de Bitcon Bolivia. .

Alfredo N. mencionó, por ejemplo, que en una pizzería en Santa Cruz su dueño soñaba que un día llegaría un extranjero para pagar con bitcoin y cuando llegó el suizo, “el dueño del local por fin entendió que acababa de tener un nuevo cliente que jamás pensó tener”.