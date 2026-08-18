Grandes consumidores pagarán diésel a precio “referencial”; sectores rechazan

Economía
Redacción Central
Publicado el 18/08/2026 a las 8h59
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El Gobierno promulgó ayer el Decreto Supremo 5676, que fija que los grandes consumidores de diésel pagarán a partir de la fecha Bs 18 el litro del combustible. Al mismo tiempo, la norma mantiene el precio de Bs 9,80 para todos los demás consumidores, transportistas y particulares.

Para estos grandes consumidores, el precio del diésel se acercará al costo que tiene para el país importar ese combustible. Se trata de empresas, industrias e instituciones que utilizan grandes cantidades de diésel para sus actividades.

CAO

Los agropecuarios rechazaron decreto que elimina subvención al diésel y acusa de “discriminatorio” al Gobierno.  “El sector agropecuario expresa su rechazo al Decreto Supremo N°5676 por el trato discriminatorio del Gobierno a los pequeños, medianos y grandes productores”, señala un comunicado  de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

“El sector agropecuario expresa su rechazo al Decreto Supremo N° 5676 por el trato discriminatorio del Gobierno”, señala el comunicado.

Los productores señalan que la aplicación de precios diferenciados es un incentivo al agio, la especulación, el mercado negro y la corrupción, a los que califican como los principales responsables del desabastecimiento.

Advierten que como causa de este incremento habrá unidades productivas que dejarán de producir, afectando la oferta de alimentos.

“Los productores agropecuarios no nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa”, señala el comunicado.

“No es correcto que se sacrifique al sector agropecuario que solo demanda el 16% del consumo de diésel y con eso produce todos los alimentos para el país”, señala.

Mineros

El sector de las cooperativas mineras auríferas de La Paz se declaró en emergencia y consideró que el nuevo precio del diésel, establecido para los grandes consumidores, es un “balde de agua fría” puesto que -según el sector, es un “incremento abismal”.

El representante de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Wilson Alanoca, afirmó que afectará los costos de operación, por lo que pidió una reunión con el Gobierno.

Industriales 

El gerente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Alberto Arze, indicó que el incremento del precio del diésel provocará una subida en los costos, pero que era una medida necesaria para evitar el contrabando.

“Evidentemente, van a subir los costos. Nosotros creemos siempre que es bueno sincerar la economía. No estamos de acuerdo con las subvenciones, pero es el sector formal es el que va a recibir el impacto más fuerte”, indicó.

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