Cañeros protestan y los mineros piden abrogar el DS 5676 por alza del diésel

El sector cañero de Santa Cruz protagonizó ayer una movilización hasta las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en rechazo al Decreto Supremo 5767. Los productores, dirigidos por el dirigente Óscar Alberto Peña, dejaron “chala” en las puertas de la estatal como medida de protesta y cuestionaron que se establezcan dos precios para el diésel, al considerar que esta diferenciación discrimina al sector y elevará los costos de producción.

Los cañeros exigieron la derogación de la normativa y pidieron al Gobierno consensuar una nueva disposición con los productores. Peña recordó que, cuando se levantó anteriormente la subvención al diésel, el sector llegó a producir apenas la mitad de lo proyectado debido al incremento de los costos. Advirtió que la nueva medida podría agravar la situación y generar un mayor impacto en los precios de los productos que llegan a los mercados.

El dirigente anunció además que se realizará una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde definirán nuevas medidas de presión en rechazo al decreto y exigirán soluciones que permitan garantizar la continuidad de la producción.

Mineros

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) exigió al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5676 y rechazó que se le pida presentar alternativas ante la medida que fija un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos).

“El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición”, afirmó el presidente de Fencomin, Josué Caricari, luego que el ministro de la Presidencia señalara que quienes rechacen presenten alternativas a la medida.

El DS 5676 fue promulgado mientras continúan las filas en surtidores para comprar combustibles y los reclamos de sectores productivos por la escasez de ese insumo. La norma busca reducir la carga fiscal de la importación de diésel por YPFB mediante un precio referencial que incluye los costos de importación y tributos.

Nuevo precio

El decreto establece de forma inicial Bs 18 por litro para Usuarios Directos y Gracos, mientras que para los demás consumidores mantiene el precio de Bs 9,80 fijado por el DS 5516. El Ministerio de Hidrocarburos deberá aprobar la metodología para calcular el precio referencial.

Fencomin cuestionó que el Gobierno adopte estas decisiones mediante decretos y advirtió que el alza impactará de manera negativa al sector productivo, trabajadores y familias. La organización ratificó su estado de emergencia y pidió dejar sin efecto el DS 5676.