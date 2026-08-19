Cañeros protestan y los mineros piden abrogar el DS 5676 por alza del diésel

Economía
Redacción Central
Publicado el 19/08/2026 a las 8h47
ESCUCHA LA NOTICIA

El sector cañero de Santa Cruz protagonizó ayer una movilización hasta las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en rechazo al Decreto Supremo 5767. Los productores, dirigidos por el dirigente Óscar Alberto Peña, dejaron “chala” en las puertas de la estatal como medida de protesta y cuestionaron que se establezcan dos precios para el diésel, al considerar que esta diferenciación discrimina al sector y elevará los costos de producción.

Los cañeros exigieron la derogación de la normativa y pidieron al Gobierno consensuar una nueva disposición con los productores. Peña recordó que, cuando se levantó anteriormente la subvención al diésel, el sector llegó a producir apenas la mitad de lo proyectado debido al incremento de los costos. Advirtió que la nueva medida podría agravar la situación y generar un mayor impacto en los precios de los productos que llegan a los mercados.

El dirigente anunció además que se realizará una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde definirán nuevas medidas de presión en rechazo al decreto y exigirán soluciones que permitan garantizar la continuidad de la producción.

Mineros

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) exigió al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5676 y rechazó que se le pida presentar alternativas ante la medida que fija un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos).

“El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición”, afirmó el presidente de Fencomin, Josué Caricari, luego que el ministro de la Presidencia señalara que quienes rechacen presenten alternativas a la medida.

El DS 5676 fue promulgado mientras continúan las filas en surtidores para comprar combustibles y los reclamos de sectores productivos por la escasez de ese insumo. La norma busca reducir la carga fiscal de la importación de diésel por YPFB mediante un precio referencial que incluye los costos de importación y tributos.

Nuevo precio

El decreto establece de forma inicial Bs 18 por litro para Usuarios Directos y Gracos, mientras que para los demás consumidores mantiene el precio de Bs 9,80 fijado por el DS 5516. El Ministerio de Hidrocarburos deberá aprobar la metodología para calcular el precio referencial.

Fencomin cuestionó que el Gobierno adopte estas decisiones mediante decretos y advirtió que el alza impactará de manera negativa al sector productivo, trabajadores y familias. La organización ratificó su estado de emergencia y pidió dejar sin efecto el DS 5676.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
2
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
3
Trump amenaza con bombardear a Omán si se interpone en sus planes
4
"Me ahorcó": Beller afirma que fue víctima de violencia por parte Cerimedo
5
Decreto que reorganiza el Gabinete reduce viceministerios a direcciones

Más en Economía

18/08/2026
Fencomin exige abrogar el ajuste de precio del diésel
“El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición”, declaró el presidente de la...
Ver más
18/08/2026
Grandes consumidores pagarán diésel a precio “referencial”; sectores rechazan
El Gobierno promulgó ayer el Decreto Supremo 5676, que fija que los grandes consumidores de diésel pagarán a partir de la fecha Bs 18 el litro del combustible.
Ver más
Los productores agropecuarios cruceños advierten de posibles riesgos en el abastecimiento de alimentos y anuncian un congreso extraordinario para evaluar el impacto del encarecimiento selectivo de...
Ver más
17/08/2026
La CAO rechaza ajuste de precio del diésel
“Hemos vivido una fantasía de 20 años de precios irreales, es cierto, había que ajustarlos, pero ese ajuste sin duda va a afectar también el sistema de precios en su conjunto, que estaba...
Ver más
17/08/2026
Fundación Jubileo justifica como necesario el ajuste de precio del diésel
El Gobierno publicó la noche de este domingo el Decreto Supremo 5676 con el que autoriza la comercialización de diésel a un precio referencial inicial de Bs 18 para grandes consumidores, eliminando...
Ver más
17/08/2026
El diésel para grandes consumidores pasa a valer Bs 18 por litro y el precio se calculará cada día
Una persona mostró su sorpresa cuando fue a comprarse un nuevo celular en la calle Uyustus, en La Paz,  debido a que el que tenía se lo robaron.
Ver más
17/08/2026
En cinco semanas, el boliviano perdió 25 % de su valor por el dólar
En Portada
18/08/2026 Seguridad
Beller teme por su vida y denuncia corrupción en el Gobierno
“Es muy fácil entrar al hospital. Quiero que sepan que solamente me pusieron una escolta mujer y que la gente entra y sale y no les hacen la más mínima...
vista
18/08/2026 País
Nevadas afectan vías en cuatro departamentos
Cierres temporales, restricciones y medidas para prevenir accidentes fueron dispuestos por la ABC, en una decena de carreteras.
vista
18/08/2026 Seguridad
Mariaca: atentado contra Nadia Beller se investiga por tentativa de feminicidio
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que la Comisión de Fiscales que investiga el atentado con arma de fuego cometido en contra de...
vista
18/08/2026 País
Paz se declara “consternado” por ataque a Nadia Beller
“He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido”,...
vista
18/08/2026 Seguridad
El TSJ instruye celeridad en el caso Beller
“Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga, Nadia Beller, de que el caso no sea declarado en reserva, se le está instruyendo también al juez (…)...
vista
18/08/2026 Seguridad
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
La abogada y activista política boliviana Nadia Beller sobrevivió a un intento de asesinato tras recibir tres impactos de bala. Rompió el silencio apuntando...
vista
Actualidad
El sector cañero de Santa Cruz protagonizó ayer una movilización hasta las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos...
Ver más
19/08/2026 Economía
Cañeros protestan y los mineros piden abrogar el DS 5676 por alza del diésel
Las lluvias y nevadas registradas ayer sorprendieron a distintos municipios de Cochabamba y dejaron carreteras...
Ver más
19/08/2026 Cochabamba
Nieve y lluvia sorprenden a Cochabamba, calles se inundan en Quillacollo
Los  departamentos de Potosí, Oruro,  La Paz , Cochabamba y Tarija  fueron afectados  ayer  con una intensa nevada que...
Ver más
19/08/2026 País
Nevadas en occidente cierran vías, aíslan familias y arriesgan ganado
La abogada y activista Nadia Beller acusó al asesor argentino del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, de...
Ver más
19/08/2026 Seguridad
Beller denuncia a la esposa y al entorno de Rodrigo Paz de actos de corrupción
Deportes
Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de...
Ver más
18/08/2026 Fútbol
Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato...
Ver más
16/08/2026 Multideportivo
La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Tendencias
Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas...
Ver más
18/08/2026 Tecnología
Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Doble Click
La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival...
Ver más
18/08/2026 Cine
Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’
El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera
Este sábado 22 de agosto, el Ensamble Orquestal Anima Cantis presenta su segunda temporada de conciertos 2026, con el...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Ensamble Anima Cantis estrena el concierto para Piano y Orquesta Op. 28