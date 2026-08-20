Agropecuarios del Norte Integrado de Santa Cruz marchan y bloquean en Montero

Los productores del Norte Integrado cruceño y cañeros marcharon este jueves en el municipio de Montero en rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, según un reporte de Unitel.

Tras protagonizar una marcha, se dirigieron hacia el Puente de la Amistad Boliviano-Japonés para instalar un punto de bloqueo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba.

Los productores señalan que tienen maquinaria paralizada por la falta de diésel y con este nuevo precio el trabajo de campo se vería efectuado en la siembra y cosecha.