Anapo rechaza el Decreto 5676, que fija el precio referencial del diésel

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) rechazó el Decreto Supremo 5676 y considera que la norma castiga al productor sin resolver ninguno de los problemas que se supone debe atacar. Afirma que la medida golpea al pequeño, mediano y grande agricultor mientras deja intacta la cadena irregular que desvía diésel subvencionado hacia el mercado ilegal.

El nuevo precio de Bs 18 por litro, que comprende a quienes adquieren arriba de 120 litros por mes, representa el consumo de un solo tractor pequeño trabajando pocos días. “Rechazamos este decreto porque castiga al pequeño y mediano productor y no solamente al gran consumidor: golpea a todos los productores que producen alimentos para el país, que poseen desde veinte, treinta o más hectáreas, y que van a tener que pagar casi el doble por el combustible que usan”, enfatizó el presidente de Anapo, Abraham Nogales.

El representante de casi 14.000 productores se soya, trigo, maíz, chía, sorgo y girasol que cultivan suelo cruceño denunció que existe una cadena de comercialización irregular de diésel, que opera desde hace meses sin que las autoridades la hayan desmantelado, y que ese circuito es el que debería ser objeto de la medida gubernamental para tener una solución estructural al problema de desabastecimiento.

“Nuestros asociados vienen adquiriendo diésel entre Bs 15 y Bs 18 a operadores informales que se abastecen del producto subvencionado a Bs 9,80. Esa cadena ilegal de cisternas, puestos de venta e intermediarios opera a la vista de todos y lleva meses funcionando”, lamentó el presidente de Anapo. Para los productores, las instancias de control no pueden seguir tolerando a quienes lucran con las irregularidades alrededor de la distribución del diésel. “Exigimos que esto sea investigado y esclarecido”, afirmó Nogales.

Por otro lado, a través de un comunicado, Anapo enfatiza que el sector productivo representa el 17% del consumo nacional de diésel. Por tanto, la medida no significa la eliminación de la subvención ni tendrá un impacto económico importante en la reducción del presupuesto del Estado destinado a la compra de ese combustible.

En línea con lo manifestado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la dirigencia del sector oleaginoso considera que el impacto del incremento se trasladará a toda la cadena de alimentos, justo en pleno proceso de cosecha de granos estratégicos como el sorgo, el maíz, el trigo y el girasol producidos en la campaña de invierno y cuando se acerca el inicio de la campaña de verano, la más importante del país.

La institución aclara que su rechazo no apunta a mantener el actual esquema de subvención, sino a un decreto que afecta de forma radical al eslabón más débil de la cadena. “Probablemente habrá unidades productivas que se cierren, pequeños y medianos productores que dejarán de producir; eso se traducirá en una menor oferta”.