El BCB proyecta una contracción de -3,6% del PIB en 2026

“Se prevé que el producto interno bruto (PIB) cierre 2026 en torno a -3,6%, como resultado de la contracción en el sector de construcción, mayores costos en los insumos importados, efectos climatológicos y el deterioro de los ingresos reales de los hogares, el cual se vino acelerando en los últimos años”, afirma el Banco Central de Bolivia en su Reporte de inflación y política monetaria segundo trimestre 2026, publicado hace pocos días en su página web.

La contracción de la economía nacional estimada para esta gestión es la segunda más grave después de la registrada en 2020, el primer año de la pandemia de Covid-19, cuando el PB tuvo un decrecimiento de -12,7%.

El primer factor de esa circunstancia este año se atribuye a “la contracción de la construcción (que) estuvo asociada al comportamiento de la ejecución de proyectos públicos y privados, con efectos de segundo orden sobre la demanda de insumos vinculados a esta actividad, como el cemento.

“A ello se sumaría la presión de mayores costos para las empresas que dependen de insumos importados, en un contexto en que el probable impacto de un evento de El Niño de intensidad fuerte se concentraría en la agricultura y la industria de alimentos, sectores que hasta junio habían mostrado cierta resiliencia relativa.

“Los conflictos de mayo y junio, por su parte, generarían un efecto rezagado sobre las exportaciones, que se esperaría se traduzca en un repunte hacia julio, particularmente en los bienes perecederos cuya colocación se postergó durante los bloqueos. En este escenario, los servicios de transporte y el comercio mantendrían la tendencia a la baja hacia el cierre de la gestión.

“De la misma forma, el consumo privado continuaría limitado por el deterioro del empleo y de los ingresos reales observados, los cuales no se habrían recuperado desde el fin de la pandemia.

“Asimismo, la inversión proseguiría su ajuste en línea con la necesidad de cerrar la brecha ahorro/inversión, un proceso de carácter más estructural que coyuntural y que, en consecuencia, se extendería más allá del propio cierre de gestión”, agrega el documento, en su acápite I.2. “Actividad económica”.

El sostén de la minería

“La actividad extractiva fue el principal sostén del semestre, registrando un crecimiento positivo. Este resultado responde a la recuperación de la minería, sostenida por la producción de oro, plata y estaño, pese a la paralización parcial de la actividad cooperativista por los conflictos suscitados en mayo y junio.

“La menor ponderación de hidrocarburos dentro del índice de actividad extractiva también contribuyó a este resultado, al reducir el peso del descenso en la producción de gas natural sobre el crecimiento del sector.

“El resto de las actividades con desempeño positivo mostró un comportamiento más moderado. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca creció, sostenida por una campaña de verano cuyo grueso se cosechó antes de la intensificación de los bloqueos, aunque la siembra de la campaña de invierno enfrenta problemas de abastecimiento de insumos y los envíos de mercaderías al exterior fuertemente afectados con repercusiones en la propia hoja de balance de las firmas.

“El suministro de electricidad, agua y recolección de desechos sólidos y la administración pública, salud y educación de no mercado completaron el grupo de actividades en terreno positivo, con expansiones acotadas propias de su menor exposición directa al conflicto social (de mayo y junio)”, agrega el informe del BCB.