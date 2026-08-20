Cisterneros anuncian paro nacional desde el lunes

Los empresarios del transporte de combustible en cisternas anunciaron este jueves un paro nacional desde el lunes 24 de agosto, reclamando por los pagos pendientes que les debe YPFB desde hace cinco meses, la nivelación de los precios de los fletes, revisión de licitaciones y otras demandas que, según el sector, continúan sin respuesta.

El presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, Sergio Kosky confirmó la medida de presión que podría afectar el traslado de gasolina y diésel hacia plantas de almacenamiento y estaciones de servicio.

“Se ha realizado un ampliado de cisterneros que prestan servicio internacional, todos (afiliados a) la Cámara Boliviana del Transporte, (en el que) resuelven hacer un paro del trasporte internacional (y) nacional a partir del día lunes”, dijo Kosky en conferencia de prensa en Santa Cruz de la Sierra.

La medida se anuncia pese al acuerdo alcanzado entre YPFB y los transportistas el 9 de julio, cuando la estatal se comprometió a pagar los adeudos pendientes y abrir mesas de trabajo para revisar el precio de los fletes y otras condiciones del servicio.

El sector asegura que los compromisos no fueron cumplidos y decidió retomar las medidas de presión.

El paro podría generar nuevas dificultades en la distribución de carburantes, ya que las cisternas son fundamentales para trasladar gasolina y diésel desde las plantas de almacenamiento hasta los surtidores.

El anuncio de la protesta llega cuando aún persisten filas y problemas de abastecimiento en distintas regiones del país.