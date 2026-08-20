Persisten las las filas por diésel y la CAO se declara en emergencia por alza del diésel para el agro

Las filas por diésel continúan en las estaciones de servicio a pesar del anuncio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de normalizar el abastecimiento con la aplicación del Decreto Supremo 5676, que establece el precio referencial para los grandes consumidores de Bs 18 el litro.

Los choferes indican que realizan filas por dos y hasta cinco días para poder cargar el carburante. La escasez también afecta a las instituciones públicas debido a la falta de diésel para el funcionamiento de la maquinaria pesada.

En Cochabamba, la empresa de aseo suspendió el servicio de recojo por dos días por falta de combustible. La Gobernación informó que la escasez dificulta desplazar maquinaria a las zonas afectadas por los desastres.

Agropecuarios

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró emergencia ayer por el nuevo decreto sobre el precio del diésel para grandes consumidores y anunció la convocatoria a un congreso extraordinario de productores.

El presidente de la entidad, Klaus Frerking, calificó la medida de “improvisada y discriminadora”.

“El sector agropecuario en emergencia. Un decreto improvisado, un decreto discriminador, con todo el sector que alimenta al país”, afirmó Frerking.El dirigente cuestionó que el decreto obligue a los productores a trasladar maquinaria hasta las estaciones de servicio para cargar combustible.

“No es posible que haya un decreto donde nos obliguen a llevar un tractor a los surtidores, nos obliguen a llevar nuestras cosechadoras a los surtidores, pues ahí no tenemos otra solución”, señaló al acotar que, como sector, “estamos en emergencia, vamos a llamar a un congreso extraordinario en los próximos días para que los productores del campo y las provincias”, definan medidas.

Frerking comparó el nuevo mecanismo con las restricciones del anterior gobierno.

“Tenemos una traba completa en este momento. Tantos hablamos que no iban a haber trabas, ahora para poder ir a comprar diésel tengo que hacer un certificado. ¿Y ese certificado es igual a qué? A las tarjetas famosas del anterior gobierno. Seguimos con las trabas”, dijo.

El Comité de Defensa del Productor (Codepro) propone cambiar el esquema de distribución de diésel para el sector productivo mediante un sistema de abastecimiento directo en los predios agrícolas, apoyado en surtidores móviles y una plataforma digital.