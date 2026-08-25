Christian Morales es el nuevo ministro de Economía

Economía
LOS TIEMPOS y ERBOL
Publicado el 25/08/2026 a las 19h20
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Christina Andrés Morales Burgos, viceministro del Tesoro y Crédito Público hasta este martes, es el nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas luego ser posesionado por el presidente Rodrigo Paz, en una ceremonia en el Palacio de Gobierno.

Morales Burgos sustituye a José Gabriel Espinoza, cesado en esas funciones como efecto de la censura parlamentaria de la que fue objeto el martes 18 de agosto.

 

“Pedidos difíciles”

“Sea abierto, sea transparente, sea cercano. Son tres pedidos difíciles de cumplir porque un ministro tiene múltiples tareas. A veces asumen que los ministros están sentados en un despacho delegando o dando órdenes”, pidió el presidente Rodrigo Paz a Morales durante el acto de posesión, al destacar su experiencia y conocimiento del aparato estatal y de las dificultades económicas que Bolivia atravesó durante los primeros meses de gestión.

Morales, quien se desempeñó como viceministro del Tesoro y Crédito Público, comprometió dar continuidad a las medidas implementadas hasta ahora y profundizar aquellas que estén dando resultados. Señaló que buscará preservar la estabilidad, fortalecer las finanzas públicas y generar condiciones para la inversión, la producción y el empleo.

Paz también le encomendó continuar impulsando la Ley de Inversiones, con reglas claras y seguridad jurídica para emprendedores y empresas, además de asumir el reto del 50-50 junto con gobernaciones, alcaldías e instituciones departamentales. Dijo que este proceso debe contribuir a reducir el centralismo y fortalecer las capacidades económicas de las regiones.

 

Transparencia como principio

El nuevo ministro de Economía estableció la transparencia como un principio de su gestión y advirtió que no tolerará actos de corrupción ni el uso indebido de recursos públicos

Durante su discurso, también se refirió a su hija y pidió disculpas por las ausencias que tendrá debido a sus nuevas responsabilidades, al señalar que trabaja por un país donde ella pueda estudiar, trabajar y desarrollarse.

Paz retomó ese mensaje y afirmó que el deseo expresado por Morales debe convertirse en una aspiración para todos los jóvenes y familias bolivianas: “que su hija se quede con el derecho a estudiar, trabajar y tener una vida digna”.

 

Hoja de vida

Un texto de la página web del Ministerio que ahora dirige, refioerte que Christian Morales es economista, con maestría en economía, un postgrado internacional en dirección financiera y diversos cursos de especialización del Fondo Monetario Internacional (FMI) en temas de programación macroeconómica, análisis de sostenibilidad de deuda, manejo de inversiones, entre otros.

Tiene más de 17 años de experiencia en puestos jerárquicos, como director General, jefe de Unidad, tesorero y responsable en entidades privadas y públicas a nivel gubernamental y municipal. Fue director General de Crédito Público en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y director de Tesorería y Crédito Público en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Además, posee amplia experiencia en proyecciones de ingresos y gastos de entidades públicas, elaboración y supervisión de flujos de caja, elaboración de proyectos y negociación de financiamientos con organismos multilaterales y bilaterales, análisis de sostenibilidad de deuda, elaboración de planes, políticas estratégicas y procedimientos de endeudamiento en el marco del Plan Nacional de Endeudamiento (PNE) y el Programa Anual de Endeudamiento (PAE).

Por la especialidad con la que cuenta, trabajó y coadyuvó a entidades públicas del nivel central y territorial en situaciones de estrés de liquidez, proponiendo políticas de generación de recursos, control del gasto y diversificación de fuentes de financiamiento.

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