Persisten las filas por el diésel y sectores productivos exigen abrogación del Decreto 5676

Las filas para el abastecimiento de diésel continúan en Cochabamba y otras regiones debido a la escasez de combustible. En tanto, al menos ocho sectores productivos rechazan el Decreto Supremo 5676 que fija el precio del diésel a Bs 18 el litro para los grandes consumidores.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, ratificó ayer la convocatoria para este jueves a un Congreso Nacional en Warnes, donde representantes del sector agropecuario de distintos puntos del país definirán acciones frente al Decreto Supremo 5676. El principal pedido del sector será la abrogación total de la norma, según DTV.

“Consideramos que es un decreto discr1min4dor porque solo es para el sector productivo y solo nosotros consumimos el 16% del combustible que necesita Bolivia”, afirmó Frerking.

El dirigente cuestionó los resultados de la medida y sostuvo que no logró resolver la escasez de diésel. “Es un decreto improvisado porque no ha solucionado nada”, cuestionó. Añadió que la disposición habría profundizado el mercado ilegal: “Ha distorsionado más aún este decreto, sigue el mercado n3gr0, sigue la corrupción, y eso como sector no lo podemos permitir”, dijo.

La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) que aglutina a representantes de los productores de los nueve departamentos, también expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5676.

Hasta hoy las medidas adoptadas como el incremento del precio del diésel, siguen golpeando a nuestro sector y en contrapartida no recibimos nada para mitigar estos efectos que pueden ocasionar que la producción disminuya”, señala un comunicado difundido por Confeagro.

Transporte

A las protestas del sector productivo se suman los de los transportistas. El 18 de agosto, Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, señaló que el sector se declaró en estado de emergencia, según un reporte de Unitel.

“Se va a convocar a un ampliado nacional. Las medidas de presión vienen”, señaló Gómez, mientras expresó su rechazo al Decreto Supremo 5676 y también por la falta de combustible en surtidores.

Gómez señaló que el diésel es fundamental para el transporte, no solo por el movimiento económico que genera el sector, sino también porque tienen deudas con el sistema financiero y requieren carburantes para trabajar y cumplir en el pago de dudas.