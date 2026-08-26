Morales evalúa hacer ajustes al decreto del ‘dieselazo’; pero descarta la abrogación

El nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció este miércoles ajustes al Decreto Supremo 5676 del “dieselazo”, pero descarta buscar su abrogación ante las protestas de sectores productivos.

“Se tienen que realizar ajustes para minimizar los riesgos”, dijo la autoridad en una entrevista con La Revista de la red Unitel y remarcó que “se tratará que no se lo abrogue el decreto”.

“Es importante que hagamos los ajustes que deban realizarse, pero en el marco de un diálogo totalmente respetuoso entre las partes con el único fin de que ambos podamos sacar adelante la economía”, sostuvo.

La presión para abrogar el Decreto Supremo 5676 aumenta mientras distintos sectores productivos y del transporte exigen al Gobierno una respuesta ante los efectos que atribuyen a la norma y al desabastecimiento de diésel.