Votos de la oposición salvan a ministro de Hidrocarburos de censura en la ALP

Economía
Erbol y agencias
Publicado el 26/08/2026 a las 8h25
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, no fue censurado ayer por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que votó por otorgar su confianza a esa autoridad al cabo de la sesión interpelatoria.

“No existe dos tercios para la censura del ministro. Mayoría simple ha sido el voto orden del día puro y simple y 50 abstenciones”, informó el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, tras la votación.

En total, 151 asambleístas participaron de la votación. El orden del día puro y simple obtuvo 76 votos, 62 de Diputados y 14 del Senado; mientras que la censura alcanzó 35 votos, 17 de Diputados y 18 de senadores.

Además, se registraron 50 abstenciones, 39 en Diputados y 11 en el Senado. El resultado permitió que Blanco permanezca al frente del Ministerio de Hidrocarburos, luego de que la mayoría simple respaldara el orden del día puro y simple.

Interpelación

Durante la interpelación, Blanco ratificó que el Gobierno no pretende privatizar YPFB, aunque planteó reformar la empresa y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). También atribuyó la crisis de combustibles a problemas acumulados durante los últimos 20 años y aseguró que el Ejecutivo aplica medidas para resolver el desabastecimiento.

Los legisladores que respaldaron al ministro exigieron resultados y una solución al desabastecimiento, mientras quienes pidieron su censura cuestionaron la persistencia del problema y reclamaron acciones contra el contrabando y las presuntas mafias mencionadas durante la interpelación. La sesión concluye sin los votos suficientes para apartar a Blanco de su cartgo en el Ministerio de Hidrocarburos.

Oposición

Desde la bancada de Libre, la mayoría de los legisladores optó por la abstención; sin embargo, cuestionaron las respuestas del ministro Blanco sobre la distribución de combustible en el país.

“Por tanto, por darnos este tipo de respuesta el ministro de Hidrocarburos, le espera una interpelación por la bancada de Libre y de esta no se va a salvar”, dijo el senador de Libre, José Manuel Ormachea.

Sin embargo, algunos legisladores de Unidad, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de APB Súmate votaron por el voto puro y simple, lo que implica el respaldo al informe presentado por el ministro Blanco.“Los sectores del agro son los que necesitan respuestas inmediatas; no hay certezas sobre el abastecimiento. Si no se cambia el rumbo, la gobernabilidad va a entrar en un terreno que no se podrá solucionar. Se tienen que buscar propuestas de solución”, declaró la diputada de Libre Kathia Quiroga.

Los legisladores observan que las filas continúen y se espere una solución en 30 días.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
EEUU lanza el plan ‘Paria Económico’ para asfixiar a Irán
2
Luto en la música: Muere la cantautora estadounidense Dolly Parton
3
Persisten las filas por el diésel y sectores productivos exigen abrogación del Decreto 5676
4
Proyecto de Ley de Inversiones aún no llega a comisión y no hay fecha de tratamiento
5
Diez sectores anuncian protestas y desafían el estado de excepción

Más en Economía

25/08/2026
Christian Morales es el nuevo ministro de Economía
“Daremos continuidad a las medidas que se han venido implementando y profundizaremos aquellas que están dando resultados”, declaró el sustituto de Gabriel...
Ver más
25/08/2026
La subvención a los combustibles “es insostenible”
El presidente de YPF reconoce que el “problema es el diferencial de precios entre el costo que (pagamos por) importar y el precio al cual vendemos”, lo que...
Ver más
Decidieron dejar en suspenso el bloqueo vial anunciado. Insisten en su demanda anular la medida que encarece ese combustible para los grandes consumidores, y advierten con movilizaciones si no son...
Ver más
25/08/2026
Yapacaní da 2 días al Gobierno para abrogar decreto del diésel
Las filas para el abastecimiento de diésel continúan en Cochabamba y otras regiones debido a la escasez de combustible. En tanto, al menos ocho sectores productivos rechazan el Decreto Supremo 5676...
Ver más
25/08/2026
Persisten las filas por el diésel y sectores productivos exigen abrogación del Decreto 5676
Fitch Ratings anota que “el BCB ha autorizado una intervención cambiaria formal para contener la volatilidad excesiva (del dólar), pero no ha señalado si los recientes aumentos de reservas se deben a...
Ver más
24/08/2026
Calificadora observa capacidad de Bolivia para acumular reservas internacionales
Se invertirá más de mil millones de bolivianos, el propósito es transformar la infraestructura urbana, mitigar el impacto de las crisis y dinamizar la economía local creando unos 70.000 empleos...
Ver más
24/08/2026
Gobierno lanza la Fase II del Programa Nacional de Empleo
En Portada
25/08/2026 Economía
Christian Morales es el nuevo ministro de Economía
“Daremos continuidad a las medidas que se han venido implementando y profundizaremos aquellas que están dando resultados”, declaró el sustituto de Gabriel...
vista
25/08/2026 País
Ministro de Hidrocarburos evita la censura de la ALP
“No existen dos tercios para la censura del ministro”, declaró el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes de dar por concluida la sesión de...
vista
25/08/2026 País
Lara convoca a nueva sesión para interpelar al Ministro de Gobierno sobre la lucha contra el narcotráfico
El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, convocó a una nueva sesión del pleno del Parlamento para...
vista
25/08/2026 País
El ministro de Hidrocarburos es interpelado por contratos y el abastecimiento de combustible
Después de las 10.00 de este martes, se ha dado inicio a la sesión para la interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, por el...
vista
25/08/2026 Economía
La subvención a los combustibles “es insostenible”
El presidente de YPF reconoce que el “problema es el diferencial de precios entre el costo que (pagamos por) importar y el precio al cual vendemos”, lo que...
vista
25/08/2026 Economía
Yapacaní da 2 días al Gobierno para abrogar decreto del diésel
Decidieron dejar en suspenso el bloqueo vial anunciado. Insisten en su demanda anular la medida que encarece ese combustible para los grandes consumidores, y...
vista
Actualidad
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, no fue censurado ayer por el pleno de la Asamblea Legislativa...
Ver más
26/08/2026 Economía
Votos de la oposición salvan a ministro de Hidrocarburos de censura en la ALP
La Gobernación de Cochabmaba y Quillacollo informaron, por separado, que el Decreto 5576, que sube el precio del diésel...
Ver más
26/08/2026 Cochabamba
Gobernación y Quillacollo rechazan el Decreto Supremo 5676 del “dieselazo”
Las autoridades de Cocapata, uno de los municipios más jóvenes de Cochabamba creado en 2009, claman por ayuda debido a...
Ver más
26/08/2026 Cochabamba
Cocapata clama por ayuda: nevada afectó a familias y a 15.000 llamas
En tres atentados en las ciudades de Guayaramerín (Beni), Tarija y Puerto Quijarro (Santa Cruz) cuatro personas...
Ver más
26/08/2026 Seguridad
Pese a plan de seguridad, matan a cuatro personas en Tarija, Beni y Santa Cruz
Deportes
Mauricio Soria fue destituido de Always Ready y Giancarlo Umaña, de Aurora. Con ellos son 34 los directores técnicos...
Ver más
25/08/2026 Fútbol
Caen otros dos entrenadores; ya suman 34 los despedidos en los clubes de la División Profesional
Con un póker de Erick Veizaga, Wilstermann le propinó una paliza (8-0) a Cala Cala en el cotejo que correspondió a la...
Ver más
24/08/2026 Fútbol
Wilster golea a Cala Cala con un póker de Veizaga
Los resultados condicionan de manera directa la continuidad de los entrenadores de fútbol. Respaldado en esa lógica,...
Ver más
24/08/2026 Fútbol
El “Equipo del pueblo” busca entrenador tras la salida del colombiano Giancarlo Umaña
Aurora no pudo romper la muralla defensiva de Real Potosí y terminó cediendo dos unidades valiosas tras igualar con el...
Ver más
23/08/2026 Fútbol
Aurora consigue un empate con sabor a derrota frente a Real Potosí en el estadio Capriles
Tendencias
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
El mono araña o marimono (Ateles chamek), el primate más grande de Bolivia, fue recategorizado este año de Vulnerable (...
Ver más
24/08/2026 Medio Ambiente
El mono araña entra en peligro de extinción en Bolivia, pero el tráfico de crías no da tregua
Bolivia se prepara para observar un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna, que podrá apreciarse en...
Ver más
23/08/2026 Ciencia
Eclipse "Luna de sangre" en Bolivia: ¿Cuándo y cómo verlo?
El aniversario de una marca país no solo es motivo de celebración, sino también un espacio para evaluar la salud del...
Ver más
23/08/2026 Interesante
Alberto Arze, gerente de la ICAM, en Podcast Los Tiempos
Doble Click
El mundo de la música y el espectáculo está de luto. Dolly Parton, una de las figuras más influyentes, queridas y...
Ver más
25/08/2026 Música
Luto en la música: Muere la cantautora estadounidense Dolly Parton
Con 32 galardones en su haber, el filme “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, se perfila...
Ver más
25/08/2026 Cine
“La hija cóndor” se perfila para concurrir a premios Goya y Óscar
La quinta edición del Festival de Piano a cuatro manos reunirá a 130 músicos del país y la Asociación Cultural...
Ver más
24/08/2026 Cultura
Cartelera: El festival de piano y la feria cultural japonesa atraen la atención
La Hija Cóndor, dirigida por el cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico y protagonizada por Marisol Vallejos y María...
Ver más
24/08/2026 Cine
"La Hija Cóndor" llega a Francia, México y Estados Unidos y apunta a los premios Óscar y Goya por Bolivia