Votos de la oposición salvan a ministro de Hidrocarburos de censura en la ALP

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, no fue censurado ayer por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que votó por otorgar su confianza a esa autoridad al cabo de la sesión interpelatoria.

“No existe dos tercios para la censura del ministro. Mayoría simple ha sido el voto orden del día puro y simple y 50 abstenciones”, informó el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, tras la votación.

En total, 151 asambleístas participaron de la votación. El orden del día puro y simple obtuvo 76 votos, 62 de Diputados y 14 del Senado; mientras que la censura alcanzó 35 votos, 17 de Diputados y 18 de senadores.

Además, se registraron 50 abstenciones, 39 en Diputados y 11 en el Senado. El resultado permitió que Blanco permanezca al frente del Ministerio de Hidrocarburos, luego de que la mayoría simple respaldara el orden del día puro y simple.

Interpelación

Durante la interpelación, Blanco ratificó que el Gobierno no pretende privatizar YPFB, aunque planteó reformar la empresa y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). También atribuyó la crisis de combustibles a problemas acumulados durante los últimos 20 años y aseguró que el Ejecutivo aplica medidas para resolver el desabastecimiento.

Los legisladores que respaldaron al ministro exigieron resultados y una solución al desabastecimiento, mientras quienes pidieron su censura cuestionaron la persistencia del problema y reclamaron acciones contra el contrabando y las presuntas mafias mencionadas durante la interpelación. La sesión concluye sin los votos suficientes para apartar a Blanco de su cartgo en el Ministerio de Hidrocarburos.

Oposición

Desde la bancada de Libre, la mayoría de los legisladores optó por la abstención; sin embargo, cuestionaron las respuestas del ministro Blanco sobre la distribución de combustible en el país.

“Por tanto, por darnos este tipo de respuesta el ministro de Hidrocarburos, le espera una interpelación por la bancada de Libre y de esta no se va a salvar”, dijo el senador de Libre, José Manuel Ormachea.

Sin embargo, algunos legisladores de Unidad, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de APB Súmate votaron por el voto puro y simple, lo que implica el respaldo al informe presentado por el ministro Blanco.“Los sectores del agro son los que necesitan respuestas inmediatas; no hay certezas sobre el abastecimiento. Si no se cambia el rumbo, la gobernabilidad va a entrar en un terreno que no se podrá solucionar. Se tienen que buscar propuestas de solución”, declaró la diputada de Libre Kathia Quiroga.

Los legisladores observan que las filas continúen y se espere una solución en 30 días.