Agropecuarios dan hasta el lunes para abrogar el DS 5676

Economía
ERBOL y Red Uno
Publicado el 27/08/2026 a las 16h50
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El congreso extraordinario de los productores agropecuarios de Bolivia, reunido en Warnes este jueves, determinó dar plazo hasta este domingo al Gobierno de Rodrigo Paz para abrogar el Decreto Supremo 5676, que establece el precio del diésel en Bs 18 por litro para grandes consumidores.

El presidente de la Cámara Agripecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó que, si hasta el fin del plazo la norma no es abrogada, el lunes acudirán al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.

“Si hasta el día domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité Pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, afirmó Frerking tras el encuentro, que reunió a representantes de los diferentes sectores productivos del país y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, junto a otras autoridades.

Frerking sostuvo que el sector productivo necesita certidumbre para continuar trabajando y rechazó que el decreto sea mantenido o simplemente modificado.

“La única forma de salir de esta crisis económica es trabajando”, manifestó, y cuestionó que la norma haya incrementado, a su criterio, la corrupción, el mercado negro y la especulación.

 

Responsabilidad del Ejecutivo

Frerking también respondió al argumento del Gobierno de que la abrogación del decreto no resolverá la falta de diésel. Señaló que es responsabilidad del Ejecutivo garantizar combustible en las estaciones y pidió flexibilizar las normas para permitir la importación y comercialización.

“No estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”, afirmó. La eventual convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad será definida por el directorio del Comité Pro Santa Cruz, que también determinará las medidas a seguir.

 

Cívicos cruceños

Los sectores productivos de Santa Cruz se reunirán este lunes con el Comité Cívico Pro Santa Cruz para evaluar la situación del abastecimiento de combustibles y definir posibles acciones ante la persistente escasez de diésel.

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que la reunión permitirá realizar una evaluación institucional luego de los encuentros sostenidos con YPFB y autoridades del Gobierno.

"Hoy vemos que no han podido resolver la situación de la falta de carburante y diésel. Entonces, como región, tenemos que tomar decisiones", afirmó Zambrana.

El dirigente sostuvo que las determinaciones deberán considerar el impacto sobre la población y los sectores productivos, y adelantó que se buscará coordinar con representantes políticos, sociales e institucionales.

El vicepresidente cívico cruceño indicó que los sectores productivos ya solicitaron la abrogación del Decreto Supremo 5676, aunque aclaró que el Comité Pro Santa Cruz todavía no asumió una posición institucional definitiva.

Según Zambrana, esa decisión será analizada formalmente durante la reunión de directorio prevista para este lunes.

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