JP Velasco promete “inundar” Santa Cruz con diésel y gasolina

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, manifestó públicamente su compromiso de “inundar” el departamento con combustible.

El pronunciamiento surge cuando han surgido sectores productivos que denuncian la escasez de diésel, además que rechazan el incremento a Bs 18 por litro que dispuso el Gobierno para grandes consumidores.

“Estamos trabajando intensamente y puedo asegurarles que, en las próximas semanas, vamos a inundar el departamento de Santa Cruz con diésel y gasolina”, sostuvo el gobernador mediante sus cuentas en redes sociales

Anteriormente, JP Velasco había anunciado su iniciativa de formar una alianza entre la Gobernación y el sector privado para importar combustible a Santa Cruz.

En esta ocasión no dio mayores detalles, pero aseguró que están “haciendo todo lo necesario para garantizar el abastecimiento y devolver la tranquilidad a nuestra gente de manera irreversible y para siempre”.