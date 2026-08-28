Agropecuarios dan un plazo hasta el lunes al Gobierno para abrogar el Decreto 5676

Economía
Redacción Central
Publicado el 28/08/2026 a las 8h57
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El congreso extraordinario de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), realizado ayer jueves en Warnes, determinó dar 48 horas al Gobierno para la abrogación del Decreto Supremo 5676, que establece Bs 18 por el litro de diésel para grandes consumidores.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó que, si hasta el fin del plazo la norma no es abrogada, el lunes acudirán al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.

“Si hasta el día domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité Pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, afirmó Frerking tras el encuentro, que reunió a representantes de los diferentes sectores productivos del país y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, junto a otras autoridades.

Frerking sostuvo que el sector productivo necesita certidumbre para continuar trabajando y rechazó que el decreto sea mantenido.

“La única forma de salir de esta crisis económica es trabajando”, manifestó, y cuestionó que la norma haya incrementado, a su criterio, la corrupción y mercado negro.

Ejecutivo

Frerking también respondió al argumento del Gobierno de que la abrogación del decreto no resolverá la falta de diésel. Señaló que es responsabilidad del Ejecutivo garantizar combustible en las estaciones y pidió flexibilizar las normas para la importación y comercialización.

“No estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”, afirmó. La eventual convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad será definida por el directorio del Comité Pro Santa Cruz, que también determinará las medidas a seguir.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió que, si el decreto no es abrogado hasta al domingo, 30 de agosto, el lunes se llevará a cabo una reunión de la Asamblea de la Cruceñidad y se tomarán determinaciones.

Cívicos cruceños

Los sectores productivos se reunirán este lunes con el Comité Cívico Pro Santa Cruz para evaluar la situación del abastecimiento de combustibles y definir posibles acciones ante la persistente escasez de diésel.

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que la reunión permitirá realizar una evaluación institucional.

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