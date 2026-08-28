Gobierno duplica a Bs 2.000 millones el monto asignado del TGN a YPFB para sostener precios de carburantes

Economía
ERBOL
Publicado el 28/08/2026 a las 10h24
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El Decreto Supremo 5683 sube a Bs 2.000 millones de bolivianos el monto que el Tesoro General de la Nación (TGN) asignará a YPFB, con el objetivo de cubrir el diferencial de costo de los combustibles importados y mantener el esquema de precios.

Anteriormente, el monto asignado en julio era de 1.000 millones de bolivianos, pero ahora se duplica la cifra.

El nuevo decreto argumenta que "es necesario mantener las medidas de estabilización de los precios de los productos derivados del petróleo", por cual sebe contar con "con los fondos suficientes y necesarios para garantizar el abastecimiento de los combustibles en todo el territorio nacional".

Recientemente, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, reconoció que era insostenible para la empresa cubrir la subvención que se mantiene para los combustibles, debido al incremento del precio internacional por la guerra y el contrabando.

En ese marco, ponderó que las trasferencias del TGN han permitido mejorar el abastecimiento.

 

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