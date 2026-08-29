Cisterneros y Gobierno inician diálogo para suspender el paro del sector

Ministros del Gobierno nacional y representantes de los cisterneros del oriente instalaron la mañana de este sábado una reunión con el objetivo de encontrar una solución al conflicto que mantiene al sector movilizado. El encuentro se instaló poco más de las 08:30, en la ciudad de Santa Cruz, según un reporte de Unitel.

El encuentro se cuenta con la participación los ministros Christian Morales (Economía), Marcelo Blanco (Hidrocarburos) y Mauricio Zamora (Obras Públicas), además de ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y dirigentes del sector.

La reunión fue viabilizada tras el encuentro sostenido este jueves entre los cisterneros de Santa Cruz y el ministro Zamora y, después de varios días sin acuerdos, el sector decidió ampliar el cuarto intermedio de su medida hasta el domingo, a la espera de resultados concretos.

“El paro no está suspendido, el paro tiene un cuarto intermedio, que era hasta hoy. Con esta nueva reunión, lo hemos determinado llevar (el cuarto intermedio) hasta el día domingo esperando soluciones”, sostuvo Sergio Kosky, dirigente de la Federación de Cisterneros.

El conflicto se originó por el reclamo de los transportistas ante el incumplimiento de pagos de YPFB, que, según el sector, se arrastran desde marzo.

A esta demanda se suman pedidos vinculados con la revisión de licitaciones, la nivelación de precios de los fletes y la instalación de mesas de trabajo, aspectos sobre los que los dirigentes aseguran que recibieron respuestas dilatorias.