Gobierno y cisterneros firman acuerdo y suspenden paro de transporte de combustible

Tras una semana de diálogo y mesas de trabajo en instalaciones de YPFB en Santa Cruz, el Gobierno nacional y los empresarios del transporte de carburantes líquidos, conocidos como cisterneros, alcanzaron este sábado un acuerdo que asegura la continuidad de las operaciones y el abastecimiento de combustibles en el país, según un reporte de la estatal petrolera.

La reunión fue encabezada por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco; el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales; y el presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca. Junto a los representantes del sector evaluaron los avances de los últimos días y definieron medidas para atender las principales demandas de los transportistas.

El entendimiento evita que las medidas de presión anunciadas para el lunes afecten la distribución de carburantes a escala nacional.

“Venimos de una semana de trabajo con el sector del transporte de cisternas. Hemos llegado a un buen acuerdo, que se podrá implementar en los próximos días y permitirá garantizar el transporte de combustibles de forma normal en el país”, destacó Daroca.

El titular de la estatal subrayó que el objetivo es preservar la operación. “Estamos firmando un acuerdo que garantizará el trabajo regular de las empresas cisterneras y el abastecimiento del país”, agregó.

En las mesas de esta semana se avanzó en la regularización de compromisos pendientes y en la revisión de las condiciones económicas del servicio, entre ellas la actualización de los precios de los fletes, uno de los principales reclamos del sector.

El presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, Sergio Kosky, quien habló en representación del sector a escala nacional, valoró la predisposición de las autoridades y dijo que el diálogo permitió hallar puntos de coincidencia.

“Se ha trabajado varios días. Cualquier comisión de trabajo no siempre está de acuerdo al principio; afortunadamente primó la patria, primó que no se quiere perjudicar a la población ni al sector productivo”, manifestó.

Kosky comprometió la participación activa de los transportistas. “Hemos avanzado y llegado a acuerdos favorables para ambos. Está garantizado que el sector cisternero no pare; más bien estamos dispuestos a agilizar cuantas operaciones fueran necesarias para mejorar las operaciones de YPFB”, sostuvo.