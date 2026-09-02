Bloquean vía Santa Cruz Beni desafiando el estado de excepción por la crisis de diésel

Bloqueos instalados desde la madrugada de este miércoles 2 de septiembre en Santa Cruz desafían el estado de excepción vigente en Bolivia. Hasta el momento no hay paso en San Julián, Yapacaní, Los Troncos y Cuatro Cañadas, reportó Unitel. En tanto, la Policía se moviliza hacia los puntos más conflictivos.

Productores agrícolas instalaron las medidas de presión en rechazo al Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del diésel para los grandes consumidores y sube el precio del litro de diésel a Bs 18.

Los dirigentes argumentan que esta norma afecta a los pequeños productores, que están en plena campaña de cosecha de invierno de girasol y sorgo, y cuestionan el límite de 120 litros mensuales de combustible para el precio subvencionado.