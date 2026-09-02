Decreto establece la adquisición de diésel hasta 2.500 litros a Bs 9,8 para pequeños productores

El presidente Rodrigo Paz promulgó este martes el Decreto Supremo 5698 que autoriza a los pequeños productores agropecuarios adquirir hasta 2.500 litros mensuales de diésel para el consumo propio, a precio subvencionado y con la presentación del carnet.

“El número de la Cédula de Identidad de los pequeños productores agropecuarios autorizados en el Parágrafo precedente por el Ente Regulador, habilitará al beneficiario para que pueda adquirir diésel destinado únicamente al consumo propio en volúmenes de ciento veintiún (121) hasta dos mil quinientos (2.500) litros mensuales”, dice la norma.

Asimismo, determina que el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) debe entregar los primeros diez días hábiles de cada mes la información actualizada, con el número de Cédula de Identidad (CI), de los pequeños productores autorizar la adquisición de diésel.

En ese sentido, los surtidores deberán vender a este sector la cantidad establecida en por norma a Bs 9,80 el litro del carburante.

Además, determina que los beneficiados de esta nueva normativa no pueden “bajo ningún título” transferir a terceros el diésel adquirido, de lo contrario perderán este favor. En ese contexto, indica que el ente regulador realizará el control y fiscalización de la venta del combustible, y debe emitir en tres días hábiles la reglamentación correspondiente.

“El Ente Regulador podrá solicitar información proveniente de otros registros de entidades públicas que considere pertinente, en el marco de la normativa vigente, para la identificación y habilitación del número de la Cédulas de Identidad de otros beneficiarios”, señala el decreto.

Esta norma fue promulgada luego de que los productores expresaran su rechazo por el Decreto Supremo 5676 y a la escasez del diésel que se ha registrado en todo el país, e instalaron bloqueos en Santa Cruz.