Ecojet reinicia operaciones en Sucre y Tarija, tras gestión del ministro Zamora

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, anunció este miércoles el reinicio de las operaciones de la aerolínea Ecojet en las ciudades de Sucre y Tarija a partir del próximo 14 de septiembre.

“Esto va en la línea de los cielos abiertos que nuestro presidente Rodrigo Paz nos encomendó, queremos mostrar a la población que los frutos de este trabajo están dando resultados”, dijo el ministro Zamora en conferencia de prensa. Mencionó que el regreso a Sucre se concreta luego de dos años de ausencia.

Mientras que la operación en Tarija se retoma después de seis años; ambas ciudades volverán a formar parte de la red de destinos de la aerolínea privada. “Es una gran noticia, lo que se quería es ir incrementando frecuencias. Agradezco a Ecojet porque está haciendo un esfuerzo increíble”, remarcó el titular de Obras Públicas.

Como parte de este retorno, Ecojet incorporará seis nuevas frecuencias semanales hacia Sucre y cuatro nuevas frecuencias semanales hacia Tarija, ampliando las alternativas de viaje para pasajeros, familias, empresas y visitantes.

La aerolínea informó que viene realizando los trabajos necesarios para garantizar el reinicio de estas rutas, con el propósito de brindar nuevas opciones de conectividad aérea y contribuir al desarrollo regional.

Ecojet también señaló que continuará trabajando para renovar frecuencias, ampliar destinos y fortalecer la conexión aérea entre las diferentes regiones del país.