Gobierno ordena por decreto la intervención de YPFB por las deficiencias en sus operaciones

El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, medida establecida en el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, reportó Unitel.

La medida es aplicada ante las deficiencias en sus operaciones y con el objetivo de fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes.

También se dispone que “excepcionalmente”, el Ministro de Hidrocarburos y Energías, a través de una Resolución Ministerial, podrá ampliar el plazo de la medida en caso que persistan las causas que motivaron la intervención.

El decreto se promulgó con la finalidad de “proteger los intereses del Estado”, y para tener una “intervención estatal extraordinaria, transparente y tempora” de la empresa estatal para “establecer mecanismos extraordinarios de control, supervisión y transparencia de la cadena logística de importación y distribución de carburantes”.

También se remarca que la intervención “no implica la supresión de YPFB”, la modificación de su naturaleza jurídica ni de su estructura establecida en normativa vigente.

Además las actuaciones de la Comisión interventora deberá sujetarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad pública.