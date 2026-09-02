Justiniano anuncia que pequeños productores podrán acceder hasta a 2.500 litros de diésel al mes y pide levantar los bloqueos

Economía
ABI
Publicado el 02/09/2026 a las 13h36
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este miércoles que los pequeños productores agropecuarios continuarán accediendo al diésel al precio de Bs 9,80 por litro y que, con la aplicación del Decreto Supremo 5698, podrán adquirir hasta 2.500 litros mensuales para el desarrollo de sus actividades productivas, por lo que instó a levantar los bloqueos.

Además, anunció que esta noche se trasladará personalmente a Cuatro Cañadas, donde prevé llegar alrededor de las 21.00, para dar continuidad al diálogo iniciado en San Pablo y escuchar otras demandas que pudieran plantear los productores.

"Esta noche, lo muy posible, voy a trasladarme directamente y personalmente a la zona para conversar en Cuatro Cañadas", afirmó la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.

Justiniano explicó que la nueva disposición responde a una de las principales preocupaciones planteadas durante la mesa de diálogo instalada con los productores, particularmente respecto al límite de 120 litros que, según los sectores movilizados, resultaba insuficiente para sus actividades.

"El pequeño productor, como lo dijimos en el trabajo que hicimos en San Pablo, no debe ser considerado como un gran consumidor", aseveró.

En ese marco, pidió a los productores y pobladores de Yapacaní, San Julián, Cuatro Cañadas y otras zonas conocer el contenido del nuevo decreto y levantar las medidas de presión que mantienen bloqueadas algunas carreteras del país.

"La principal preocupación tiene ya una respuesta concreta y está publicada. Por eso les pido a los pobladores de esas zonas y a los productores de las zonas mencionadas que conozcan el decreto, que levanten los bloqueos y que continuemos dialogando como corresponde, pero con las carreteras abiertas", exhortó.

El titular de Defensa señaló también que ya tomó contacto con dirigentes de San Pablo, quienes expresaron su satisfacción por la nueva disposición que amplía el acceso mensual al combustible hasta los 2.500 litros.

"Creo que ese era el tema principal de los pequeños productores, que 120 litros eran muy poco", sostuvo.

Remarcó que el objetivo del Gobierno es garantizar que los productores puedan desarrollar sus actividades, asegurar el abastecimiento de combustible y mantener expeditas las carreteras para la circulación de la población.

"Lo importante es que el productor pueda trabajar, que Bolivia tenga combustible y que las carreteras estén expeditas, abiertas para la circulación de toda la gente", aseguró.

Respecto a las medidas de presión anunciadas por distintos sectores, Justiniano indicó que las Fuerzas Armadas y la Policía se encuentran en apronte, pero expresó su expectativa de que el nuevo decreto permita flexibilizar las movilizaciones y facilite el retorno al diálogo.

"Lo importante es el diálogo primero, el diálogo siempre", enfatizó.

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