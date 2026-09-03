Baja el precio referencial del diésel sin subvención a Bs 16,5/litro

Economía
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 03/09/2026 a las 17h09
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El precio referencial del diésel importado, al que acceden los grandes consumidores, bajó de Bs 18 a Bs 16,50 por litro, de acuerdo con la información publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su página web

Además, el nuevo valor fue referido este jueves por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, durante el diálogo con las organizaciones movilizadas de Yapacaní, en medio del conflicto por el Decreto Supremo 5676 que elimina la subvención para los grandes consumidores de diésel, que tras la puesta en vigencia de la norma empezaron a comprarlo en Bs 18 por litro.

“Los grandes consumidores (…) tenían el precio a 18 (bolivianos) y ahora lo tienen a 16,50, hace dos días atrás. Eso ha sido comunicado oficialmente también”, expresó la autoridad gubernamental.

Justiniano explicó este cambio durante la mesa de diálogo instalada en Yapacaní para desactivar el bloqueo en la ruta troncal Santa Cruz - Cochabamba y donde remarcó que el nuevo precio para los grandes consumidores busca contribuir a garantizar la disponibilidad de combustible para los pequeños productores.

El Decreto 5676 establece que el precio referencial comprende los costos de importación e impuestos correspondientes a la venta de diésel.

También dispone que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías defina la metodología para el cálculo de ese precio y que el ente regulador (la ANH) publique diariamente la cifra resultante en su página institucional.

Ahora, la ANH refleja para los primeros días de septiembre de 2026 un precio referencial del diésel importado de Bs 16,50, con IVA incluido, lo que representa una reducción de Bs 1,50 por litro respecto del valor inicial.

La explicación del ministro se dio frente al pedido de los sectores movilizados de Yapacaní, que exigen la abrogación del decreto y cuestionan el esquema de precios diferenciado para el diésel.

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