ICAM presenta la séptima edición del Catálogo de Negocios Verdes

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) presentó ayer miércoles la séptima edición del Catálogo de Negocios Verdes 2026–2027, una herramienta que busca dar mayor visibilidad a empresas, emprendimientos e instituciones que desarrollan productos, servicios y soluciones con enfoque ambiental y social.

El lanzamiento se realizó en el Auditorio de la ICAM y contó con la presencia del Presidente de la institución, Wildo Dolz, Gerente General, Alberto Arze, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y el Coordinador de Desarrollo Empresarial del Proyecto Emplea + Verde de Swisscontact, Ronald Vásquez.

“Este catálogo no es solamente una publicación. Es una herramienta para hacer negocios”, señaló Dolz, al destacar que detrás de cada iniciativa existen soluciones y propuestas empresariales que responden al desafío de crecer económicamente haciendo un uso más eficiente de los recursos y reduciendo el impacto ambiental.

La nueva edición reúne negocios vinculados a diferentes áreas de la economía verde y circular, entre ellas reciclaje y valorización de residuos, gestión y tratamiento de agua, eficiencia energética, movilidad eléctrica, ecoconstrucción, reforestación, horticultura, productos sostenibles y servicios ambientales, además de otras soluciones desarrolladas desde el sector empresarial.

Durante la presentación, se destacó que los negocios verdes representan actualmente una oportunidad para promover innovación, generación de empleo, inversión, desarrollo de nuevos productos y servicios y creación de nuevas cadenas de valor.

En ese marco, uno de los principales objetivos del catálogo es visibilizar a empresas que incorporan criterios ambientales y sociales en sus actividades económicas y facilitar su acercamiento a potenciales clientes, aliados y mercados.

Como parte de esta presentación, la ICAM anunció además una nueva etapa para su programa CIERVA, que después de varios años de trabajo evoluciona oficialmente y adopta el denominativo de Plataforma de Negocios Verdes.

La transformación responde a la evolución del propio concepto de negocio verde y a la aparición de nuevas oportunidades dentro del sector empresarial. Mientras CIERVA estuvo inicialmente orientado a facilitar la intermediación y valorización de residuos entre empresas, la nueva plataforma amplía su alcance hacia ámbitos como economía circular, eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, gestión del agua, construcción verde, producción responsable, innovación y servicios ambientales.

La Plataforma de Negocios Verdes nace para conectar: busca vincular empresas con empresas, oferta con demanda, emprendimientos con mercados y soluciones con organizaciones que requieren implementarlas. Asimismo, pretende generar conexiones entre el sector privado y instituciones públicas, organismos de cooperación, universidades, inversionistas y otros actores del ecosistema, con el propósito de convertir la sostenibilidad en una fuente concreta de oportunidades empresariales.