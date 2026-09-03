ICAM presenta la séptima edición del Catálogo de Negocios Verdes

Economía
Redacción Central
Publicado el 03/09/2026 a las 11h05
ESCUCHA LA NOTICIA

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) presentó ayer miércoles la séptima edición del Catálogo de Negocios Verdes 2026–2027, una herramienta que busca dar mayor visibilidad a empresas, emprendimientos e instituciones que desarrollan productos, servicios y soluciones con enfoque ambiental y social.

El lanzamiento se realizó en el Auditorio de la ICAM y contó con la presencia del Presidente de la institución, Wildo Dolz, Gerente General, Alberto Arze, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y el Coordinador de Desarrollo Empresarial del Proyecto Emplea + Verde de Swisscontact, Ronald Vásquez.

“Este catálogo no es solamente una publicación. Es una herramienta para hacer negocios”, señaló Dolz, al destacar que detrás de cada iniciativa existen soluciones y propuestas empresariales que responden al desafío de crecer económicamente haciendo un uso más eficiente de los recursos y reduciendo el impacto ambiental.

La nueva edición reúne negocios vinculados a diferentes áreas de la economía verde y circular, entre ellas reciclaje y valorización de residuos, gestión y tratamiento de agua, eficiencia energética, movilidad eléctrica, ecoconstrucción, reforestación, horticultura, productos sostenibles y servicios ambientales, además de otras soluciones desarrolladas desde el sector empresarial.

Durante la presentación, se destacó que los negocios verdes representan actualmente una oportunidad para promover innovación, generación de empleo, inversión, desarrollo de nuevos productos y servicios y creación de nuevas cadenas de valor.

En ese marco, uno de los principales objetivos del catálogo es visibilizar a empresas que incorporan criterios ambientales y sociales en sus actividades económicas y facilitar su acercamiento a potenciales clientes, aliados y mercados.

Como parte de esta presentación, la ICAM anunció además una nueva etapa para su programa CIERVA, que después de varios años de trabajo evoluciona oficialmente y adopta el denominativo de Plataforma de Negocios Verdes.

La transformación responde a la evolución del propio concepto de negocio verde y a la aparición de nuevas oportunidades dentro del sector empresarial. Mientras CIERVA estuvo inicialmente orientado a facilitar la intermediación y valorización de residuos entre empresas, la nueva plataforma amplía su alcance hacia ámbitos como economía circular, eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, gestión del agua, construcción verde, producción responsable, innovación y servicios ambientales.

La Plataforma de Negocios Verdes nace para conectar: busca vincular empresas con empresas, oferta con demanda, emprendimientos con mercados y soluciones con organizaciones que requieren implementarlas. Asimismo, pretende generar conexiones entre el sector privado y instituciones públicas, organismos de cooperación, universidades, inversionistas y otros actores del ecosistema, con el propósito de convertir la sostenibilidad en una fuente concreta de oportunidades empresariales.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
2
Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller
3
Irán informa de 18 muertos y 108 heridos tras ataques de EEUU
4
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
5
Vocales del TSE y los TED alistan reformas a la normativa electoral

Lo más compartido

1
Histórico acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela
2
Ecojet reinicia operaciones en Sucre y Tarija, tras gestión del ministro Zamora
3
Fiscalía rechaza investigar a esposa de Paz y amplía pesquisa contra Cerimedo
4
Prevén sequía severa y escalada de calor en Bolivia por efecto de El Niño
5
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia

Más en Economía

03/09/2026
Por decreto, intervienen YPFB por 180 días para regularizar el suministro de combustibles
El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5697 que dispone la intervención extraordinaria, transparente y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales...
Ver más
03/09/2026
Transporte de Cochabamba rechaza reajuste de lubricantes y advierte con “nivelar” pasajes
La Federación del Autotransporte de Cochabamba, el transporte libre y la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (Aramco) rechazaron el reajuste de precios de...
Ver más
“La intención del Gobierno es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos (…) esta empresa estatal “no fue creada con ese fin”, declaró el ministro de...
Ver más
02/09/2026
YPFB dejará de comercializar hidrocarburos
Una amplia representación del aparato empresarial, productivo, industrial, de transporte y cívico de Cochabamba emitió ayer el “Mandato Productivo de Cochabamba” y otorgó al Gobierno nacional cinco...
Ver más
02/09/2026
Empresarios de Cochabamba rechazan decreto de diésel y dan plazo al Gobierno
El Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) evalúa dejar de comprar oro en el mercado interno con el fin de fortalecer las operaciones del sistema financiero, favorecer a las empresas y hogares...
Ver más
02/09/2026
BCB evalúa dejar de comprar oro en el mercado interno para fortalecer al sistema financiero
El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, medida establecida en el Decreto Supremo 5697,...
Ver más
02/09/2026
Gobierno ordena por decreto la intervención de YPFB por las deficiencias en sus operaciones
En Portada
03/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de la paraba azul en Bolivia.
vista
03/09/2026 Economía
Transporte de Cochabamba rechaza reajuste de lubricantes y advierte con “nivelar” pasajes
La Federación del Autotransporte de Cochabamba, el transporte libre y la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (Aramco) rechazaron el reajuste de precios de...
vista
03/09/2026 País
Tras promulgar el DS 5699, el Gobierno toma el control de la ANH
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de Producción Sostenible, Óscar Justiniano, llegaron la mañana de este jueves a oficinas de la Agencia Nacional...
vista
03/09/2026 Seguridad
Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller
Aldo Peña Silva, el presunto autor del atraco armado contra Nadia Beller, anunció que está agilizando su entrega ante las autoridades y aseguró que cuenta con...
vista
03/09/2026 País
Libre propone que la Asamblea lidere la reforma a la CPE y que Paz aporte con su silencio
Luis Vásquez Villamor, vocero de Libre, afirmó este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe ser la protagonista de la reforma...
vista
03/09/2026 País
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
El Gobierno y productores de Santa Cruz llegaron a acuerdos y permitieron levantar los bloqueos instalados en los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas,...
vista
Actualidad
Aldo Peña Silva, el presunto autor del atraco armado contra Nadia Beller, anunció que está agilizando su entrega ante...
Ver más
03/09/2026 Seguridad
Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller
Luis Vásquez Villamor, vocero de Libre, afirmó este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe ser la...
Ver más
03/09/2026 País
Libre propone que la Asamblea lidere la reforma a la CPE y que Paz aporte con su silencio
La Federación del Autotransporte de Cochabamba, el transporte libre y la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (...
Ver más
03/09/2026 Economía
Transporte de Cochabamba rechaza reajuste de lubricantes y advierte con “nivelar” pasajes
El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, anunció la...
Ver más
03/09/2026 País
La ALP no alcanza el quórum en Senadores y Lara suspende la interpelación al Ministro de Gobierno
Deportes
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
Tendencias
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
03/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
El lago Titicaca se deja recorrer de muchas maneras. A 177 kilómetros al noroeste de La Paz, en la Península Challapata...
Ver más
31/08/2026 Medio Ambiente
Aviturismo en Escoma: comunidades aymaras se unen para proteger el hábitat del zambullidor del Titicaca
Doble Click
Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón...
Ver más
03/09/2026 Cultura
Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más
Con la obtención del trigésimo tercer galardón en el Festival Internacional de Cine de los Andes (FICA),en Cusco, Perú...
Ver más
01/09/2026 Cine
“La hija cóndor” se afianza como gran candidata a los premios Òscar y Goya
No es casualidad que corrientes ateas y creyentes confluyan más o menos en lo mismo cuando analizan las potenciales...
Ver más
31/08/2026 Cultura
La IA bajo la mirada de la Iglesia y la filosofía