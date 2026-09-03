Transporte de Cochabamba rechaza reajuste de lubricantes y advierte con “nivelar” pasajes

Economía
Redacción Central
Publicado el 03/09/2026 a las 11h37
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La Federación del Autotransporte de Cochabamba, el transporte libre y la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (Aramco) rechazaron el reajuste de precios de los lubricantes y advirtieron de un incremento del pasaje del transporte público si no se deje sin efecto el reajuste del precio de los lubricantes y el decreto del diésel.

El secretario ejecutivo del transporte federado, René Orellana, cuestionó que el Gobierno nacional no haya resuelto el problema del abastecimiento y “nos da un garrotazo con el reajuste del precio de los lubricantes que va en 18 y 20%; pero, eso no es nada a comparación del incremento que va a sufrir la cadena de comercialización”.

Los representantes del transporte de Cochabamba calificaron de una medida distractiva la intervención de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), porque manifiestan que la empresa estatal se va a hacer a un lado y que los privados serán los que importen el combustible. Pidieron que el Gobierno diga: ¿Cuál es la política de Estado y cuál es la política con el transporte?

El dirigente del transporte René Orellana pidió a las juntas vecinales, los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales que rechacen la medida en contra del transporte, porque la repercusión inmediata frente a la crisis del desabastecimiento y el reajuste repercutirán en “una nivelación de tarifas del transporte”.

A pesar de la vigencia del estado de excepción, que limita la protesta, pidieron dejar sin efecto el reajuste del precio de los lubricantes y advirtieron con movilizaciones del transporte.

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